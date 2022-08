Waar kun je het beste schuilen als het onweert?

Mocht je buiten zijn en de mogelijkheid hebben om ergens naar binnen te gaan, of dat nu een winkel of een restaurant is, dan moet je dat vooral doen. Binnen ben je namelijk het veiligst bij onweer. Dit geldt overigens alleen voor ruimtes die afgesloten zijn: aan een bushokje of een afdakje heb je dus helemaal niks. Overigens moet je in huis ook een beetje oppassen. Ga bijvoorbeeld niet douchen als het onweert.

Ook op déze plekken ben je veilig

Is er een auto in de buurt waar je in kunt? Dan moet je daar vooral gaan zitten. In de zogenoemde ‘kooi van Faraday’, een kooivormige constructie van elektrisch geleidend materiaal (zoals metaal van een auto), ben je namelijk veilig. De stroom wordt dan direct naar de grond geleid en komt niet in de kern. In een metalen caravan ben je ook relatief veilig, net als in een gesloten metalen boot.

Wat als er nergens plek is om te schuilen?

Bliksem wordt aangetrokken door hoge punten. Het is dan ook niet veilig om tijdens onweer in een bos te zijn. Als je dus net een boswandeling aan het maken bent en nergens veilig kunt schuilen, dan kun je jezelf het beste zo klein en laag mogelijk maken door te hurken met je hoofd tussen je knieën en je voeten tegen elkaar. Of zoek een greppel op waar je kunt schuilen, maar maak je hier ook zo klein mogelijk. Hoe je kunt uitrekenen hoe ver het onweer van je is verwijderd, hebben we ook voor je nagezocht. Overigens zoekt bliksem in een woestijn het laagste punt, omdat de zandlaag (die goed isoleert) op het grondwater daar het dunst is.

Waar ben je niet veilig?

Iets wat je echt nooit moet doen, is schuilen onder de hoogste boom. De kans namelijk groot dat de bliksem daar inslaat. Ook in een tent of vouwcaravan wil je niet zijn als het onweert. Hoge punten zoals masten of lantaarnpalen kun je ook het beste vermijden. Ben je aan het fietsen of zit je op de motor? Dan kun je het beste meteen afstappen. De rubberen banden en handvatten bieden namelijk niet genoeg bescherming tegen de stroomgeleiding van een blikseminslag.

Bron: ANWB