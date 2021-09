Waarom dromen heel belangrijk is voor je hersenen

De gemiddelde mens spendeert zes jaar van z’n leven aan dromen. Maar waarom dromen we eigenlijk?

REM-slaap

Zo’n 80% van je dromen komen voor tijdens het ‘Rapid Eye Movements’-stadium. Dit wordt ook wel je REM-slaap genoemd. Door onze dromen kunnen we de vele prikkels van overdag verwerken en herinneringen opslaan. Tijdens de REM-slaap bewegen je ogen druk heen en weer onder je gesloten oogleden, je hart gaat sneller kloppen en je bloeddruk stijgt. De hersenactiviteit komt tijdens het stadium sterk overeen met de activiteit als je wakker bent, maar je spieren zijn daarentegen totaal verlamd. Ongeveer 25% van onze slaap bestaat uit de REM-slaap.

Extra zuurstof

Er is al veel geschreven over de betekenis van onze dromen, maar hebben we eigenlijk wat aan onze dromen? Uit onderzoek blijkt dat tijdens je REM-slaap hersenverversing plaatsvindt. Dit klinkt misschien een beetje gek, maar het houdt eigenlijk in dat je hersenen tijdens het dromen extra veel zuurstof krijgen. Dit zorgt voor een verhoogde bloedstroom, wat goed is voor de toevoer van voedingsstoffen en het verwijderen van afvalstoffen. En dat is erg belangrijk aangezien je tijdens je slaap meer afvalstoffen uit de hersenen wegspoelt dan als je wakker bent. De REM-slaap draagt dus bij aan het schoonhouden van de hersenen en dus de gezondheid van je hersenen. Alcohol tast onder meer de kwaliteit van je REM-slaap aan, dus wees daar alert op als je merkt dat je vaak vermoeid bent.

Unieke toestand

Voor het onderzoek hebben de onderzoekers slapende muizen geanalyseerd. Ze gebruikten een kleurstof om de hersenbloedvaten zichtbaar te maken onder fluorescerend licht. “Op deze manier konden we de rode bloedcellen in de haarvaten van de neocortex bij niet-verdoofde muizen direct observeren”, zegt hoofdauteur van de studie professor Yu Hayash.

Alzheimer

De onderzoekers waren verrast door de resultaten. “Er liep een enorme stroom rode bloedcellen door de hersenen tijdens de REM-slaap, maar er was geen verschil tussen niet-REM-slaap en de wakkere toestand, wat aantoont dat REM-slaap een unieke toestand is.” Naast dat het fijn is om te weten dat dromen ontzettend gezond is, brengt dit onderzoek de wetenschap weer een klein stapje dichter bij de ontwikkeling van nieuwe behandelingen voor aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer.

Bron: Science Daily, Nemo Kennislink.