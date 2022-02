Als poetsen niet je favoriete hobby is, dan verafschuw je het schoonmaken van het kleinste kamertje misschien al helemaal. Toch heeft je wc regelmatig een grondige schoonmaakbeurt nodig. En een bepaald doekje kan dat klusje een stuk makkelijker voor je maken. Je maakt je wc er ook nog eens nog stralender mee.

Wc schoonmaken

De wc schoonmaken doe je door toiletreiniger in de pot te spuiten en in te laten werken. Poets ondertussen met een doek en wat allesreiniger de randen, de pot, de bril, de klep en de doortrekknop. Borstel vervolgens de pot schoon met de wc borstel en het toilet is weer schoon. Appeltje-eitje!

Droogtrommeldoekjes

Toch kan het nóg sneller en grondiger, laat een handig TikTok-trucje zien. Want die stofdeeltjes of haren achter het toiletdeksel of aan de voet van je wc, kun je met een droogtrommeldoekje veel makkelijker wegkrijgen. En ze laten ook nog eens een lekker geurtje achter.

Wc lekker laten ruiken

Deze polyester doekjes stop je normaal gesproken bij je schone was in de droger, zodat alles lekker gaat ruiken. Wil je dat de wc ook altijd lekker ruikt? Gebruik zo’n droogtrommeldoekje dan niet alleen om mee te boenen, maar prop er ook eentje in de wc-rol. Iedere keer als je de rol beweegt komt er een lekkere geur vrij.

Bron: Taste of home