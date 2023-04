Waarom een gestegen WOZ-waarde juist heel gunstig kan zijn

De WOZ-waarde is de door de gemeente geschatte marktwaarde op 1 januari van het vorige jaar. Dit bedrag wordt gebruikt om de hoogte van belastingen en heffingen te bepalen. Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger ook die bedragen uitvallen. Maar toch kan een hogere WOZ-waarde ook een besparing opleveren. Je kunt namelijk ook veel geld besparen als blijkt dat je door die hogere waarde recht hebt op verlaging van de hypotheekrente.

Risico voor geldverstrekker

De gemiddelde WOZ-waarde is dit jaar met 17 procent gestegen. Stond er bij jou ook een flink hoger bedrag op de aanslag? Zoek dan eens uit of dat effect heeft op de hypotheekrente die je betaalt. De bank rekent namelijk bovenop de rente ook (voor hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie) een risico-opslag, omdat jij zo'n groot bedrag leent en er een kans is dat je dat geld in de toekomst toch niet terug kunt betalen. Maar als de waarde van jouw huis inmiddels een stuk hoger is dan op het moment dat je je hypotheek hebt afgesloten, is de kans veel kleiner geworden dat je de lening niet meer terug kunt betalen aan de bank.

Lagere risicoklasse door hogere WOZ-waarde

Het kan dus zijn dat jouw lening inmiddels in een lagere risicoklasse valt en je van de klasse 67,5% t/m 90% naar de risicoklasse < 67,5% kunt gaan. Hiervoor wordt gekeken naar de waarde van het huis in verhouding met de hoogte van de hypotheek. Is jouw lening minder dan 67% van de waarde van het huis, dan valt jouw lening in een lagere risicoklasse waar dus ook een lagere rente bij hoort. Deze wijziging kan je maandlasten flink omlaag brengen. Zo gaat de hypotheekrente bij de Rabobank bij zo'n wijziging met 0,15% omlaag. Dat levert je (afhankelijk van de hoogte van je hypotheek) al snel een besparing van honderden euro's per jaar op.

Rente verlagen

De rent wordt niet automatisch verlaagd als de waarde van je huis stijgt, dit moet je zelf aanvragen bij de geldverstrekker of via de hypotheekadviseur. Het is niet bij elke geldverstrekker mogelijk om tussentijds de rente aan te laten passen. Soms staat er in het contract dat het risico alleen bij het einde van de rentevastperiode opnieuw wordt vastgesteld. Je kunt er dan eventueel nog wel voor kiezen om de hypotheek over te sluiten, maar vaak moet je dan wel en boeterente betalen. Het rentevoordeel moet dan dus groter zijn dan de kosten die bij het oversluiten komen kijken.

