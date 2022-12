Waarom een zakje water dé oplossing is voor bevroren autoruiten

De krabber hoef je tijdens de koude dagen niet (vaak) meer te gebruiken. Het enige wat je nodig hebt is een plastic zakje met lauwwarm (niet gekookt!) water.

Snel bevroren autoruiten ontdooien

Op Twitter ging jaren geleden een video viral waarin te zien is hoe iemand een zakje water over zijn bevroren autoruiten heen haalt, waarna het ijs binnen no-time verdwijnt. Dat was niet alleen in 2019 handig, maar deze winter natuurlijk ook, gezien de weersvoorspelling.

De truc zou ook nog eens ideaal zijn voor sloten, deuren en andere dingen die vast kunnen vriezen. Handig toch?! Bekijk het filmpje hieronder.

PS: Het is belangrijk om je bevroren autoruiten goed te ontdooien. Boetes lopen namelijk op tot maar liefst € 380,- en da’s natuurlijk zonde - buiten dat rijden met bevroren ruiten en spiegels gevaarlijk is.

Bron: Twitter