Waarom het déze sterrenbeelden momenteel niet lukt om liefde te vinden

Kreeft

Jij bent een echte catch, Kreeft. In een relatie ben je een gever. Je zet de ander graag op nummer één. Helaas heb je de laatste tijd teleurstelling na teleurstelling te verwerken gekregen. Je hebt verschillende pogingen gedaan op liefdesgebied, maar de balans bleek elke keer zoek. Jij investeerde veel in de relatie, maar de ander bleek niet in staat dit terug te geven. Voor nu is het goed om even een stap terug te doen, voordat je uit het oog verliest wat je waard bent.

Stier

Het gaat je voor de wind, Stier. Vooral op het gebied van werk en financiën lijken kansen je aan te komen waaien. Het geeft je zelfvertrouwen een flinke boost. Dit zorgt er wel voor dat je liefdesleven op een lager pitje komt te staan. Je hebt andere dingen aan je hoofd. Single? Pak het daten in de zomer weer op. Relatie? Zorg ervoor dat je partner zich niet verwaarloosd voelt.

Ram

Jij hebt behoefte aan een nieuwe start, Ram. Daar is het een mooi moment voor. Als je er nu voor kiest om aan jezelf te werken, dan zal dat je veel brengen. Je zou graag een partner aan je zijde hebben, maar dit is niet de juiste tijd. Je kan de komende tijd gevoelens voor iemand krijgen, maar dit is niet de ware. Waarschijnlijk blijft het bij een kort avontuur, maar het zal je wel flink van je pad afbrengen. Je de komende tijd op jezelf focussen, is een beter idee.

Bron: Your Tango