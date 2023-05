Waarom het echt niet zielig is om iets alleen te doen

Steeds meer mensen voelen zich eenzaam. En niet alleen ouderen voelen zich zo, ook jongeren hebben steeds meer te maken met eenzaamheid. In het Loneliness Experiment kwam naar voren dat maar liefst 40% van de jongeren tussen de 16 en 24 jaar zich vaak eenzaam voelt tegenover 27% van de 75-plussers. Volgens experts zou het weleens zo kunnen zijn dat dat eenzame gevoel juíst ontstaat doordat we zoveel tijd doorbrengen met andere mensen.

Elektrische schok

Uit onderzoek van Amerikaanse psycholoog Timothy Wilson blijkt zelfs dat mensen liever een elektrische schok krijgen dan dat ze eventjes alleen zijn en niets te doen hebben. Shocking: grote meerderheid van de proefpersonen lukte dit niet eens een kwartiertje.

Voordelen

Maar alleen zijn is dus echt goed voor je. En dat komt door allerlei zaken. In je eentje leuke dingen ondernemen zorgt ervoor dat je je minder eenzaam voelt, het helpt je opladen en je vrij te voelen. Maar er zijn nog veel meer voordelen:

Leer jezelf kennen

Alleen-tijd helpt om jezelf beter te leren kennen, erachter te komen wat je interesses zijn en je eigen stem te vinden. In een groep is de kans namelijk groter dat je meegaat met de dingen die de groep doet of denkt, terwijl je misschien wel hele andere keuzes zou maken als je alleen bent.

Hoofd leegmaken

Vaak kost het energie om in de aanwezigheid van anderen te zijn. In plaats van dat anderen je leegzuigen, kun je deze energie ook in jezelf stoppen. Door alleen te zijn zonder afleiding kun je écht even opladen en hoofd leegmaken.

Je wordt selectiever

Als je wat vaker in je eentje leuke dingen doet, kan dit ervoor zorgen dat het je aan het denken zet over je huidige vriendschappen. Misschien heb je wel wat ‘opvul vriendschappen’; relaties die je onderhoudt omdat je liever iets gaat doen op vrijdagavond dan alleen thuis zijn. Door tijd met jezelf door te brengen en een beter beeld te krijgen van wie je bent en wat je wilt in het leven, maak je automatisch ook andere keuzes over met wie je wilt zijn.

Waar te beginnen?

Je hoeft niet gelijk een maand lang alleen op vakantie te gaan. Begin klein. Ga eens zelf een bakje koffie of een wijntje drinken op het terras. Of bedenk eens voor jezelf waar je écht gelukkig van wordt, of aan welke hobby je eens wat meer tijd zou willen besteden. Ga ervoor. Voor je het weet ga je uitkijken naar de momentjes voor jezelf.

Bron: Women’s Health