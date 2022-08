Waarom het een goed teken is als je momenteel veel spinnen in je tuin hebt

We leggen je hier uit waarom.

Veel vroeger dan normaal

Volgens spinnenexpert Peter van Helsdingen is het wel erg vroeg voor de kruisspin om zich te laten zien. “Er zijn heel veel kruisspinnen en ook al allemaal volwassen, vorige maand al. Dat is echt veel te vroeg, want het is eigenlijk een herfstbeest”, zo vertelt hij aan RTL Nieuws. De spinnen zijn normaal gesproken volop in de tweede helft van september te zien. “Dan zijn ze volwassen en vallen ze meer op, omdat ze dan grotere webben maken.”

Goed teken

Dat de kruisspinnen nu al zoveel te zien zijn heeft alles te maken met de hoge temperaturen. Temperatuur en aanbod van voedsel zijn volgens de spinnenexpert namelijk belangrijke regelfactoren bij het proces van hun groei. Het is je vast al wel opgevallen dat er door het warm een droge weer veel vliegen en bijen actief zijn. Juist deze beestjes zijn voedsel voor de kruisspin. “En hoe meer een spin eet, hoe sneller hij groot en volwassen wordt”, zo legt spinnenkenner Sjef van Overdijk uit. “En hoe meer een spin eet, hoe sneller hij groot en volwassen wordt. Dat is heel goed nieuws. Spinnen zijn een mooie indicator dat het goed gaat met de natuur.”

Eerder aanwezig, eerder weg

Dit laatste is natuurlijk goed om te horen en daarnaast betekent de vroege aanwezigheid van de spinnen ook nog eens dat ze weer sneller weggaan. En daar zijn we stiekem toch wel erg blij mee...

Mocht je die spinnen nu toch graag willen verjagen, dan komt deze diervriendelijke tip goed van pas:

Bron: RTL Nieuws