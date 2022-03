Waarom het goed is om je hond de wandelroute te laten bepalen

Dat steeds hetzelfde rondje lopen met je hond saai is voor je huisdier, heeft volgens haar te maken met de geurprikkels voor je hond. “Honden hebben maar liefst tussen de 125 en 300 miljoen reukcellen. Ter vergelijking: wij mensen hebben ongeveer 5 miljoen reukcellen”, schrijft ze. Er is daarom zó veel te beleven voor een hond onderweg, waardoor het saai wordt om steeds hetzelfde rondje met dezelfde geuren te lopen.

Meer halen uit het rondje met je hondje

“Wanneer we gaan wandelen zijn veel mensen gefocust op het ontlasten van hun hond of lopen een rondje van A naar B. Voor een hond kan dit best saai zijn, vooral als je beseft hoe complex de geurwereld van je hond eigenlijk is”, legt de hondentherapeute uit. “Buiten zijn mag je voor je hond eigenlijk zien als wat social media voor ons is. Als een hond uit wandelen gaat dan gaat hij bij wijze van [spreken] Twitteren, op Facebook en Instagram: even alles checken en ruiken wie waar geweest is. Buurhond Keesje is ziek, Nova heeft nieuwe brokjes gehad.”

Op sniffari met een lange, vaste lijn

Volgens Nadieh is het goed om een wandeling met je hond dus meer te gaan zien als een beleving voor je viervoeter. “Een leuke manier om samen te beleven is om op een sniffari te gaan. Je laat je hond de weg bepalen en ook hoe lang hij op plekjes en op welke plekjes hij wil snuffelen.” Dit kan gewoon vanuit huis zijn, of vanaf een andere startlocatie. “Je hebt een vaste lijn van drie of vijf meter nodig en het liefst een comfortabel zittend y-vorm tuigje. Een lijn van minimaal drie meter zorgt ervoor dat de meeste honden meer ontspannen gaan lopen en minder trekken. De enige regel is dat jij ervoor zorgt dat je hond veilig blijft. Beïnvloed hem dan ook alleen als dat mis dreigt te gaan.”

Hond is de baas

Verder is de hond dus de baas. “Als hij lang stilstaat om te snuffelen, sta jij dus ook lang stil. Over het algemeen lopen honden een rondje na eigen behoeftes en keren dan gewoon weer terug. Sommige honden doen er een uur over andere bijvoorbeeld twintig minuten. Test het eens uit op een rustige dag wanneer je echt de tijd hiervoor hebt.”

Hond met meer zelfvertrouwen

Behalve het plezier dat je hond beleeft is er nog een groot pluspunt aan op deze manier wandelen: “Door je hond op sniffari te laten gaan ontwikkelt hij meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Je hond zal heel voldaan zijn na zo’n wandeling en jullie band zal nog sterker worden”, aldus Nadieh. Nadieh in Margriet. “Je gaat namelijk mee in de belevingswereld van jouw hond en komt echt tegemoet in zijn behoeftes.”

Bron: Margriet