Waarom het nog altijd zo belangrijk is om goed te (blijven) ventileren

Wetenschappers adviseerden daarom aan het begin van de pandemie al om binnenhuis zoveel mogelijk te ventileren. En dat advies staat nog altijd tussen de 'basisregels’.

Grote en kleine druppels

Hoewel grote druppels speeksel bij praten of hoesten al binnen één seconde naar de grond vallen, doen kleine druppels daar vaak veel langer over. Soms wel vijf tot tien minuten. En dit geldt dus ook voor de druppels speeksel waar corona in zit.

Lasertechniek

Daniël Bonn, hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Amsterdam, is één van de wetenschappers die enkele maanden geleden meewerkte aan het grote onderzoek. Om de druppeltjes te kunnen zien, meten en tellen, gebruikten hij en zijn collega’s een speciale, nieuwe lasertechniek. “Het gaat dan om tientallen miljoenen kleine, lichte druppeltjes die we uitstoten bij praten, hoesten of niezen,” zo legt de hoogleraar aan RTL Nieuws uit. De druppeltjes zijn niet met het blote oog te zien.

Onbewust risico lopen

“Dit betekent dat je in binnenruimtes en bijvoorbeeld het openbaar vervoer minutenlang onbewust nog risico loopt om besmet te raken, als de persoon die heeft gepraat corona heeft.” Volgens de wetenschappers is het dan ook belangrijk om ramen en deuren zoveel mogelijk open te doen en alles goed te laten ventileren.

Bron: RTL Nieuws