Waarom het slim is om juist met kerst veel thee te drinken

Het is lastig om je in te houden tijdens een uitgebreid diner. Doordat je veel verschillende gerechten probeert, krijg je heel veel verschillende voedingstoffen binnen. Hier gaat het verkeerd. "Combinaties van koolhydraten, vetten en eiwitten zijn een nachtmerrie voor je spijsvertering en zorgen ervoor dat je je traag, ongemakkelijk en opgeblazen voelt”, zegt voedingsdeskundige Rhian Stephenson.

Kiezen

Om dit opgeblazen gevoel tegen te gaan kun je het beste kiezen tussen een koolhydraatrijk gerecht (zoals pasta, aardappelen of rijst) en een proteïnerijk gerecht (zoals vlees of vis). Door één van de twee te kiezen, raakt je maag niet van slag en heb je na het eten nergens last van. Zorg er bovendien voor dat je voldoende vitamine binnenkrijgt tijdens de feestdagen. Dus wissel die aardappelkroketjes of kalkoenfilet af met wat groenten en neem wat fruit als dessert.

Thee

Wat volgens Stephenson ook goed helpt tijdens kerst, is het drinken van thee. “Ik maak brandnetelthee en drink dit dan de hele dag door”, zegt Stephenson. “Deze thee activeert de lever, waardoor je lichaam giftige stoffen beter kan verwerken. Koudgeperste gember en citroen in je thee zijn ook fantastisch om je immuunsysteem te boosten en giftige stoffen uit je lichaam te spoelen.”

Slapen

En vergeet tijdens de feestdagen ook vooral niet voldoende te slapen. "Ook slaapgebrek kan ervoor zorgen dat je aankomt", zegt Stephenson. Wanneer je vermoeid bent, neemt de productie van onder andere ghreline toe. Dit is het hormoon waar je een hongergevoel van krijgt.

Zo zet je altijd in een handomdraai een kop gember-citroenthee:

Bron: Byrdie.