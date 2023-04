Waarom je beter bij je huisdier kunt blijven als je ’m laat inslapen

Martijntje is al 23 jaar dierenarts en heeft al heel wat laatste momenten meegemaakt. Ze vindt het belangrijk dat baasjes bij hun huisdieren blijven in deze laatste momenten. “Als je er niet bij bent, kan dat zorgen voor stress bij het beestje en ik merk ook dat een dier dan verdrietig kan worden”, vertelt ze.

Hoe werkt inslapen van een huisdier?

Het in laten slapen van een huisdier gaat in twee stappen. De eerste stap is een prik waardoor de dieren gaan slapen. Deze prik is vergelijkbaar met een gewone vaccinatie, maar juist op dit moment is het belangrijk om bij je huisdier te blijven. “Zeker het eerste moment dat ze wegzakken is het toch wel heel fijn als de eigenaar erbij is. Dan kun je je huisdier nog steunen, even aaien en kunnen ze bij je liggen.”

De tweede stap is de prik waardoor ze echt inslapen. Dit is natuurlijk een moeilijk moment en omdat je huisdier nu al slaapt, denk je misschien dat je nu best de kamer kunt verlaten. Toch is het belangrijk om hier ook bij te blijven. Niet alleen voor je huisdier, maar ook voor jezelf. “Er zijn mensen die twijfelen en toch besluiten om er tot het einde bij te blijven, zij zeggen dan vaak dat het eigenlijk wel heel mooi was.”

Thuis inslapen is prettig (en mogelijk!)

Je huisdier heeft misschien wel een vast plekje op de bank of in de tuin en de mogelijkheid is er om je huisdier daar in te laten slapen. “Ik denk dat dat veel meerwaarde heeft”, zegt Martijntje, “dat het voor het dier heel prettig is. Ook voor de eigenaar is het prettig om op die manier afscheid te kunnen nemen.”

Maar ook op de praktijk kun je je huisdier laten inslapen. Bij Martijntje branden ze een kaarsje bij de balie op deze momenten zodat mensen weten wat er aan de hand is. Als je hiervoor kiest, heeft Martijntje nog wel een belangrijke tip. “Zorg ervoor dat je een mandje of een dekentje meeneemt. Dat zorgt er vaak voor dat ze zich iets meer op hun gemak voelen.”

Afscheid nemen van je huisdier tijdens het inslapen

Iedereen neemt natuurlijk afscheid op z’n eigen manier en daar is niets mis mee. Soms kan de keuze of je de kinderen erbij laat of niet lastig zijn. Voor heel jonge kinderen of kinderen die erg druk zijn, kan het beter zijn om ze er niet bij te laten, maar voor de meeste kinderen vindt Martijntje het juist een goed idee. “Ik heb heel mooie inslaapmomenten gezien waar het hele gezin bij was. Het is dan toch ook voor de kinderen een moment waarbij ze leren om te gaan met de dood. Als het kan, dan zou ik het toch wel aanraden. Voor kinderen is het vaak belangrijk om het woord ‘inslapen’ niet te gebruiken, sommige kinderen worden dan bang om zelf in slaap te vallen. Ik zeg vaak tegen de kinderen dat ik het dier help met doodgaan en adviseer dat de ouders ook te gebruiken.”

Maar niet alleen voor onze kinderen is het belangrijk om afscheid te nemen. Ook onze andere huisdieren moeten afscheid kunnen nemen. Misschien ken je het verhaal van Rini, de Japanse akita uit Oekraïne die weken op haar baasje wachtte. Het is belangrijk om je andere huisdieren afscheid te laten nemen zodat je dit kan voorkomen. “Dieren zijn overlevers”, zegt Martijntje, “maar je kunt het ze niet vertellen. Ik heb wel verhalen gehoord van dieren die heel lang blijven zoeken naar de ander. Mijn ervaring is dat, als je het laat zien, dieren heel snel doorhebben dat de ander is overleden.”

Een laatste aandenken

Er is nog één ding dat Martijntje iedereen graag mee wil geven: “Soms doen mensen de halsband van hun hond af, maar dat wil je juist niet doen. Daar zijn ze zo aan gewend en de band is ook een lijntje naar jou. Veel mensen willen de halsband houden als aandenken, doe hem dan pas af als je hond is overleden.”

Moet je je huisdier vervoeren? Zo doe je dat zonder dat ze stress krijgen: