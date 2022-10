Waarom je beter geen kastanjes, eikels en paddenstoelen mee naar huis kunt nemen

Boswachter Erik de Jonge legt het uit aan RTL nieuws.

Tassen vol kastanjes en paddenstoelen

Officieel mag het niet, maar toch wordt het vaak gedoogd: met een handje kastanjes of een mooie paddenstoel het bos verlaten. Toch zien boswachters ook regelmatig dat bosbezoekers naar huis gaan met een tas vol wildgeplukte waar.

Dat is het eten van de bosdieren

Niet zo handig. Want wat bij jou thuis in de knutselhoek of op de herfsttafel belandt, had ook het voedsel van een eekhoorn of zwijn kunnen zijn. “Je jat het eten van de bosdieren”, zegt De Jonge dan ook. Het is namelijk niet zo dat alleen eekhoorns beukennootjes en eikels eten. Bijna álle dieren in het bos - zoals muizen, herten, zwijnen en vogels - zijn afhankelijk van boomvruchten en paddenstoelen.

Dieren sterven door tekorten

Als iedere bosbezoeker met hun voedsel aan de haal gaat, blijft er veel minder over voor de dieren. Zij hebben het in de winter al moeilijk om genoeg eten te vinden, maar helemaal als iedereen vlak daarvoor al hun voedsel ‘steelt’. Omdat er weinig eikels waren, zijn vorig jaar bijvoorbeeld veel jonge zwijnen gestorven.

Het meenemen van dierenvoedsel kan vergaande gevolgen hebben. Zo kan het gebeuren dat muizen niet genoeg te eten krijgen, waardoor niet alleen de muizenpopulatie afneemt. “De dieren die muizen eten, zoals uilen, sterven dan ook. Als we een slecht muizenjaar hebben, sterft 80 procent van de uilenpopulatie”, vertelt De Jonge.

Niet meer dan een handjevol

Om dat te voorkomen is het ’t allerbeste om alle boomvruchten en paddenstoelen gewoon in het bos te laten. Kun je het echt niet laten? Neem dan een klein handjevol mee naar huis, geen hele tassen.

Maar ook zónder wild te plukken en kastanjes te rapen kun je een heerlijke herfstwandeling maken. En wel in één van deze vijf prachtige bossen.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Rtl nieuws.