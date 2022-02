Je kunt nog maar op weinig plekken een liter benzine onder de € 2 tanken. Het lijkt daarom misschien een slimme besparing om je airco voorlopig niet te gebruiken. Maar vergeet niet dat de airco niet alleen bedoeld is om je auto te koelen in de zomer.

Airco in de winter

Als je airco aanstaat, verbruik je zo’n 10% meer brandstof. Maar volgens Paul van de Waal van Bovag is het niet slim om je airco maanden uit te laten. “Het kan wel, maar dan is de kans groot dat de keerringen verdrogen en dat asjes gaan lekken. Daardoor kan de airco leeglopen en stuk gaan”, legt hij uit aan het AD. “Bovendien onttrekt de airco vocht aan het interieur waardoor je geen condens op je ramen krijgt.”

Dure reparaties voorkomen

Marcus van Tol van ANWB adviseert om je airconditioning in elk geval eens in de twee weken een half uur aan te zetten. “Het koudemiddel in de airco is namelijk tevens smeermiddel. Op die manier blijven de pakkingen in goede staat en voorkom je dat je voor dure servicebeurten of reparaties komt te staan.”

Hoe je wel brandstof kunt besparen

Het is dus niet verstandig om je airco de komende periode helemaal uit te laten. Wil je wel brandstof besparen, maar dan zonder risico dat de airco stukgaat? Zet de airco tijdens een lange autorit dan uit. Lees hier hoe je de airco het best in je auto kunt gebruiken.

Nog meer bespaartips voor je auto

Daarnaast zijn er nog andere praktische tips om brandstof te besparen, zoals jezelf een zuinige rijstijl aanleren én ervoor te zorgen dat je bandenspanning op orde is. Gezinsvlogger Doortje geeft nog meer bespaartips voor je auto, van slim tanken tot je autoverzekering checken:

Bron: AD