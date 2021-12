Waarom je een croissant volgens de etiquette niet met jam moet eten

Oh, een warm croissantje met jam. Lekkerder kun je je dag niet beginnen. Maar doe je dat in Frankrijk, dan begin je de dag met ruzie. Dopen in een café au lait mag dan weer wel. Mara Grimm legt in Eetiquette uit hoe dat zit:

Croissant eten: de regels

“Eigenlijk is er maar één juiste manier om een croissant te eten: je breekt er steeds een bitesize stukje af en eet dat op. De croissant in de lengte doormidden snijden is uit den boze, het is per slot van rekening geen pistolet. Aangezien een croissant al voor dertig tot – niet schrikken –zeventig procent uit boter bestaat, is extra boter eigenlijk overbodig. Puristen zijn daar dan ook fel tegen, al zijn er ook mensen die zweren bij wat koude boter op een lauwwarme croissant. Leg in dat geval eerst wat boter van het gemeenschappelijke schaaltje op de rand van je bord, breek een stukje van je croissant af en doe daar met je eigen mes een beetje boter op. Besmeer de croissant zeker niet in één keer.”

Valt over boter nog te twisten, over jam is iedereen het eens: jam op je croissant is not done. Het overheerst namelijk de subtiele zoetheid van de croissant zelf. Hetzelfde geldt uiteraard voor honing. Waarom er in Frankrijk bij een petit dejeuner dan boter en jam op tafel komen? Om op je baguette te smeren. Maar dat is weer een ander verhaal.

Tot slot nog dit: in Frankrijk zie je soms mensen een croissant in hun café au lait dopen. “Dat wordt gegarandeerd een rotzooi en op elke willekeurige andere plek in de wereld word je waarschijnlijk aangekeken alsof je een barbaar bent, maar gek genoeg is het uitgerekend in Frankrijk algemeen geaccepteerd.”

Het boek Eetiquette Beeld Mara Grimm

Het boek Eetiquette (€14,99)is te bestellen via maragrimm.nl en vanaf 1 december ook verkrijgbaar in de boekhandel.

