Waarom je een kruik niet langer dan 5 jaar mag gebruiken

Wij leggen je hier uit hoe dat precies zit.

Na vijf jaar tijd voor een nieuwe

Omdat je een kruik vult met kokend heet water, wil je natuurlijk niet dat je kruik ineens kapot gaat en al het hete water over jou heen stroomt. Juist om deze reden is het belangrijk om te checken hoe oud jouw kruik is. Het rubberen dopje in je kruik, dat al het hete water tegenhoudt, gaat namelijk ongeveer vijf jaar. Als het dopje dus ouder is dan vijf jaar, dan is de kans groot dat die op een dag kapot gaat en je dus het risico loopt heet water over je heen te krijgen.

Regelmatig de dop controleren

Om deze reden moet je altijd na vijf jaar een nieuwe dop kopen óf een hele nieuwe kruik. Het is sowieso verstandig om elke keer dat je je kruik gebruikt even de dop te checken. Als er scheurtjes in staan of je ziet dat de dop bol staat, dan is het tijd voor een nieuwe dop.

Bron: Kraamzorgdewaarden