Waarom je handen gelijk droger worden naarmate het kouder wordt

In de overgang van zomer naar herfst kan het ineens behoorlijk koud worden. Veel mensen hebben dan last van droge handen. Je handen voelen trekkerig en ruw aan en soms kan de huid zelfs gaan scheuren, waardoor ze rood worden en gaan jeuken. Maar waarom worden je handen zo droog van de kou?

Vette huid

De bovenste huidlaag bestaat uit dode en levende huidcellen en heeft een belangrijke barrièrefunctie. Het beschermt ons tegen allerlei indringers van buiten af, zoals chemische stoffen of bacteriën. Daarom ligt er een vettig laagje om de huidcellen heen. Bij een droge huid heb je last van vochtverlies in de huidlagen en is je natuurlijke barrière aangetast door een tekort aan huidvetten.

Geglazuurde cake

Dit gebeurt vaak als het kouder wordt. Als de temperatuur daalt, is de luchtvochtigheid automatisch ook erg laag. De lucht is droog, waardoor het water in de huid makkelijk verdampt. Hetzelfde merk je na een tijdje bij een airconditioning of na een lange vlucht. Claudia Aguirre van het Dermal Institute in Los Angeles vergelijkt het met een geglazuurde cake die je in de ijskast zet. "Als je hem niet bedekt, droogt de cake snel uit. Het glazuur gaat barsten en de cake ziet er opeens een stuk minder aantrekkelijk uit. De kou is voor onze huid even funest."

Smeren maar

Als je last hebt van droge handen kun je ze beter niet te veel wassen. Zeep spoelt belangrijke en beschermende huidvetten weg. Als je ze toch graag wilt wassen, is het belangrijk dat je ze daarna goed insmeert. Het is sowieso goed om je handen regelmatig in te smeren met handcrème. Hoe droger de huid, hoe vetter de zalf mag zijn. Het is vooral slim om je handen 's nachts in te smeren, zodat de crème de hele nacht kan intrekken.

Ventilatie

Ook kun je ervoor zorgen dat de kamertemperatuur binnen niet te hoog wordt. En door vochtverdampers in je huis te plaatsen of een bakje met water aan je verwarming te hangen, zorg je ervoor dat de lucht binnen niet al te droog wordt. Zet ook af en toe de ramen open, zodat het huis goed kan ventileren.

Bron: Gezondheid & Co, Huidzorg Houten