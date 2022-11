Waarom je huisdier ook last kan hebben van de wintertijd

Wij leggen je uit hoe dat precies zit.

Wintertijd en huisdieren

Afgelopen weekend ging de klok één uur achteruit, waardoor we een extra uur konden slapen. Omdat ons lichaam nu eenmaal gewend is aan een bepaald ritme, moeten we vaak wel even wennen aan de wintertijd. En dat is bij huisdieren niet veel anders. Honden en katten hebben hun eigen biologische klok, die aangeeft wanneer het tijd is om te gaan slapen of eten. Ook de cyclus van je hond of kat wordt beïnvloed door licht en donker en dat heeft zowel invloed op hun lichaam als hun gedrag.

In de war

Omdat huisdieren érg van routine houden, kunnen ze in de war raken door de plotselinge veranderingen in hun dagelijkse gewoontes. Dit is natuurlijk niet zo omdat ze ineens merken dat de klok een uur achteruit is gezet, maar wel omdat wij ineens dingen doen op de verkeerde uren. Hun eten komt ineens later, wij blijven langer slapen, we gaan later naar ons werk en komen ook later terug. Ineens is alles anders en je huisdier weet niet waarom. Het zou dan ook best kunnen dat je hond een ongelukje in huis heeft omdat je wat later opstaat, eerder uitgelaten wil worden. Of dat hij ineens van streek is, gaat bedelen of extreem hongerig is omdat je hem wat later eten geeft. Bij katten kun je soms merken dat ze een beetje chagrijnig of gepikeerd zijn omdat ze je wat later zien.

Wat kun je doen?

Gelukkig zal je huisdier op een gegeven moment wel weer wennen aan de wintertijd, maar voordat dit het geval is, is het belangrijk dat je wat extra aandacht geeft en extra let op de behoeftes van je dier. Wees geduldig en lief voor ze. Langere wandelingen of langere speeltijden kunnen er daarnaast voor zorgen dat ze beter slapen.

Bron: Femina