Waarom je je zomerplantjes deze week goed in de gaten moet houden

Zet je schrap voor een sneeuwstorm. Ja, je leest het goed. De komende dagen en nachten wordt er namelijk sneeuw verwacht. (En nee, dat is geen 1 aprilgrap). Het KNMI heeft zelfs code geel afgekondigd voor donderdag vanwege de verwachte gladheid.

Vriezen aan de grond

Dat betekent dat ook de temperaturen flink dalen. Op veel plaatsen kan het de komende dagen aan de grond gaan vriezen. Lokaal in het oosten wordt zelfs matige vorst verwacht met temperaturen die kunnen dalen tot -5 graden Celsius. Mocht je met dat mooie de afgelopen weken je tuin al helemaal hebben opgeknapt, dan is het verstandig om zomerplanten af te dekken of zelfs gewoon binnen te zetten. Vanwege de warme temperaturen in maart zijn veel planten namelijk vorstgevoelig.

Zomerplantjes beschermen

De combinatie van kou en vorst kan een plant beschadigen. Kun je je plantjes niet binnen halen? Bescherm dan de planten met dekentje hooi, stro of boomschors of dek ze af met een pot of zak.

Bron: Weeronline, Weer.nl