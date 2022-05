Waarom je nóóit een batterij in de afvalbak moet gooien

Sterker nog, De Telegraaf schrijft vandaag dat er wekelijks maar liefst vier branden ontstaan doordat er een batterij of accu in de vuilnisbak, papierbak of container terecht is gekomen, met alle gevolgen van dien. Dat wil je toch niet op je geweten hebben?

Batterijen in de vuilnisbak

Bij grote elektrische apparaten, zoals koelkasten en wasmachines, gaat het vaak goed. Nederlanders zijn gewend om hiervoor naar de milieustraten of bouwmarkten te rijden. Bij kleinere items gaat het regelmatig mis. Zo worden kleine elektrische apparaten en lege batterijen nog te vaak in de vuilnisbak gegooid. Die raken vaak beschadigd, waardoor ze gaan gloeien en in de fik vliegen.

Op het oog onschuldige producten

Soms zit er ook een ontbrandingsmechanisme verstopt in een artikel waarvan je het niet verwacht. Voorzitter Steven van Eijck van Stichting Open geeft hiervan een voorbeeld: “Dan heb je het niet alleen over oude elektrische tandenborstels, maar ook over de op het oog onschuldige ‘happy birthday-wenskaart’ die een vrolijk liedje speelt als je hem opent. Daar zit namelijk een minuscuul batterijtje in, dat kan kortsluiten en brand veroorzaken als de kaart daarna in de papierbak belandt.”

Elektronisch afval goed scheiden

Volgens Van Eijck ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij de burger, maar ook bij de gemeenten: “Gemeenten moeten scherp zijn op het goed scheiden van elektronisch afval en daarop ook handhaven.”

Waar kun je batterijen weggooien?

Je kunt je lege batterijen inleveren bij alle winkels en supermarkten die batterijen verkopen. Maar ook bij veel basisscholen, campings, het gemeentelijk depot en de chemokar. Hier vind je inleverpunten bij jou in de buurt.

Recycling

Wist je dat er van batterijen die je netjes recyclet allerlei nieuwe producten worden gemaakt? Wat dacht je van een kaasschaaf, barbecue, bril of zelfs geld! Lees er hier alles over.

Geen idee of de batterijen die je uit de rommella vist vol of al leeg zijn? Daar is een trucje voor:

Bron: De Telegraaf