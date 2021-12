Waarom je nooit het puntje van de camembert mag afsnijden

Een goed glas rode wijn met een lekker stukje brie of camembert... mmmm! Deze kaas wordt vaak geserveerd in een punt. Vanaf het uiterste puntje snijd je de kaas dan het makkelijkst in kleine stukjes, maar dat is juist niet de goede manier om camembert te uiten. Mara Grimm legt in het boek uit waarom:

Camembert snijden

“Camembert is een ronde kaas, die vaak wordt geserveerd in punten. Veruit de meeste smaak zit in het midden van de camembert. Daarom mag je aan tafel nooit het uiterste puntje van de kaas afsnijden. Als je dat doet is het lekkerste stuk namelijk in één keer weg. Snijd daarom lange, dunne plakjes vanaf de zijkant. Dat geldt trouwens ook voor brie en alle andere kazen die in een punt worden geserveerd.”

Het boek Eetiquette Beeld Mara Grimm

Het boek Eetiquette (€14,99)is te bestellen via maragrimm.nl en vanaf 1 december ook verkrijgbaar in de boekhandel.

BEKIJK OOK: Deze licht pittige kaasfondue van camembert serveer je IN een rond brood: