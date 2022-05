Waarom je nooit langer dan 15 minuten op de wc moet zitten

Poepen hoort geen lang proces te zijn. Je kunt je tijd op de wc daarom beter beperken tot 10 à 15 minuten, zegt Gregory Thorkelson, psychiater op de afdeling gastro-enterologie, hepatologie en voeding van de Universiteit van Pittsburg.

Aambeien

Volgens Thorkelson moet je alleen naar de wc gaan als je de aandrang voelt. Als die er namelijk niet is, ben je geneigd om te duwen en te persen tot het wel lukt. En dat kan weer leiden tot de ontwikkeling van aambeien.

Aan de binnenkant van de anus, in de endeldarm, zit een sponsachtig netwerk van bloedvaatjes. Als deze aders opzwellen en uitstulpen, noemen we dit aambeien. Soms zitten de aambeien in de anus, maar ze kunnen ook naar buiten komen. Er wordt dan gesproken over inwendige of uitwendige aambeien.

Constipatie

Ook kan het lezen van een tijdschrift of het checken van je telefoon je uit je ‘poepmodus’ halen. Hoe dat zit? de darmperistaltiek – voortstuwende, ritmische samentrekkingen die je stoelgang door je darmen duwen, zorgt voor aandrang. Maar als je dan vervolgens niet gaat (omdat je afgeleid bent) dan zal je stoelgang zich weer terugtrekken in je darm. Dit zorgt ervoor dat het heel moeilijk wordt om te poepen. “Je darmen trekken wat vocht uit je stoelgang, wat bij kan dragen aan constipatie”, voegt Thorkelson toe. “Hoe harder en droger je stoelgang, hoe moeilijker het wordt om het uit je lichaam te krijgen.”

Hoe ontstaan aambeien?

Aambeien zijn onschuldig, maar je kunt er wel veel last van hebben. Met name mannen en vrouwen boven de 50 jaar hebben last van dit kwaaltje. Ze ontstaan door een verhoogde druk op de aders net boven je anus. Hierdoor raken ze geïrriteerd en zwellen ze op of rekken ze uit. Een verhoogde druk kan ontstaan door:

Persen

Als je gaat persen omdat je poep te hard is of omdat je probeert te poepen terwijl je geen aandrang hebt, zet je waarschijnlijk te veel druk op de aders rondom je poepgaatje. Poep kan hard worden als je te weinig vezels eet of te weinig drinkt of beweegt. Ook bepaalde medicijnen kunnen dit veroorzaken.

Ophouden

Ook te lang je poep ophouden is slecht voor je. De poep hoopt zich dan op in de endeldarm, waardoor de druk in de aders toeneemt en de kans op aambeien groter is.

Chronisch hoesten

Wanneer je hoest, komt er ook veel druk op je bloedvaten te staan. Af en toe is dit niet erg, maar als je veel moet hoesten kan dit gevolgen hebben.

Lang staan

Als je lang staat zonder te lopen, kan de druk in de bloedvaten toenemen waardoor ook de druk in de aders omhoog gaat.

Zwangerschap en bevalling

Tijdens de zwangerschap en de bevalling gaat de druk in de bloedvaten omhoog. Sommige vrouwen hebben hierdoor een verhoogd risico op aambeien.

