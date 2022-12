Waarom je nú je videobanden uit 1997 moet digitaliseren

Hoogtijd om je oudere herinneringen nieuw leven in te blazen.

Houdbaarheidsdatum

Niet alleen op eten en make-up zit een houdbaarheidsdatum, ook op videobanden. De meeste cassettes hebben een levensduur van ongeveer acht tot twaalf jaar, maar als je ze op een droge en donkere plek op kamertemperatuur bewaart blijven ze vaak langer goed. Dat betekent overigens niet dat je het digitaliseren van je videobanden te lang moet uitstellen.

Online wordt gewaarschuwd om beelden van 25 jaar en ouder snel te digitaliseren. Na ongeveer 25 jaar beginnen videobanden te slijten, waardoor je ze op een gegeven moment niet meer op een harde schijf kunt overzetten. Dat wil je natuurlijk niet.

Videobanden overzetten

De beelden die op je VHS-videobanden staan, kun je op een dvd of USB-stick overzetten. Op die manier ben je er zeker van dat jouw herinneringen voor toekomstige generaties gespaard blijven. Als je een beetje handig bent, doe je dit met een USB-grabber, een capture kaart of een video-DVD-recorder combinatie. Je kunt dit natuurlijk ook laten doen door een professioneel bedrijf. Dat is niet alleen makkelijk en veilig, zij kunnen jouw banden ook overzetten op de hoogste kwaliteit. Het is wel duurder dan zelf doen.

