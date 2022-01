Waarom je sommige pannen moet inbranden (en zo doe je dat)

Wij leggen het je hier uit.

Waarom pan inbranden?

Je hebt vast wel wat pannen met een anti-aanbaklaag in je bezit. Een roestvrijstalen pan met een dikke bodem heeft deze laag nog niet en daarom moet je die zelf creëren door de pan in te branden. Dit moet je doen voordat je de pan gaat gebruiken, zodat je daarna zonder problemen kunt gaan bakken en braden in de pan.

Stappenplan inbranden

Om ervoor te zorgen dat je het goed doet, kun je het best onderstaande stappen opvolgen.

1. Schoonmaken

Voordat je kunt beginnen met inbranden, moet je eerst even de pan goed schoonmaken en afdrogen.

2. Zet de pan op het vuur

Als de pan goed is afgedroogd, kun je deze op het vuur zetten en ervoor zorgen dat die gelijkmatig opwarmt. Niet te heet, dus tot ongeveer 100 graden.

3. Goed insmeren

Giet een heel klein beetje olie in de pan (liefst zonnebloemolie) en smeer deze voorzichtig uit met een stukje keukenpapier. Probeer een dun laagje te smeren. Meerdere dunne lagen zorgen namelijk voor een betere en gelijkmatigere anti-aanbaklag.

3. Inbranden

Verwarm de pan nu geleidelijk op door de temperatuur steeds een klein beetje te verhogen. Schrik niet van donkere plekken, want dat hoort erbij. Houd de hoge temperatuur een paar minuten vast, totdat de pan zichtbaar droog is.

4. Afkoelen en schoonmaken

Laat de pan vervolgens even afkoelen en maak hem goed schoon met warm water en een afwasborstel. Gebruik geen afwasmiddel: dit werkt namelijk als een ontvetter en dat wil je juist niet hebben.

5. Herhaal de stappen

Als je het liefst zo lang mogelijk van je pan wilt kunnen genieten, dan kun je bovenstaande stappen het best meerdere keren herhalen. Doe het ongeveer vijf keer voordat je de pan daadwerkelijk in gebruik gaat nemen.

Bron: Culy.nl