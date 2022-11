Waarom je telefoon opladen vanuit bed een heel slecht idee is

Het centrum probeert jongeren zo bewust mogelijk te maken van de gevaren van het opladen van je smartphone in je bed. In het Belgische brandwondencentrum komen jaarlijks tientallen kinderen binnen die brandwonden hebben opgelopen omdat ze in slaap vielen naast een telefoon die lag op te laden.

Heel gevaarlijk

Jongeren willen steeds bereikbaar zijn en op elk moment weten wat hun vrienden aan het doen zijn. Voor het slapengaan nog even wat surfen of sms’en met je smartphone, terwijl die oplaadt. Peter Van Rossum van Oscare waarschuwt onder andere op Brandveilig.com voor de gevolgen daarvan. Het is geen probleem als het toestel op je nachtkastje ligt, maar val er niet naast in slaap. Want dat kan gevaarlijk zijn. Je telefoon kan namelijk ‘overladen’ raken. Normaal gesproken overdag trek je je telefoon uit het stopcontact zodra deze is opgeladen, maar als je ligt te slapen heb je het niet door wanneer je telefoon is opgeladen. Als je telefoon te lang aan de oplader ligt, kan deze oververhit raken. Wanneer je telefoon dan ook nog eens op bijvoorbeeld een deken of een kussen ligt, wat makkelijker vlam kan vatten, kan er snel brand ontstaan. Leg je smartphone tijdens het opladen dus níét in bed of op plaatsen die makkelijk vuur kunnen vatten. Het beste is dat je je telefoon oplaadt voordat je naar bed gaat en deze gewoon op je nachtkastje legt zodra die is opgeladen.

Slaapritme

Wat helemaal ideaal zou zijn, is om je telefoon direct als je naar bed gaat op vliegtuigstand te zetten. Een smartphone in je bed brengt je slaapritme namelijk ook flink in de war. Het schermpje van je telefoon bestaat uit veel blauw licht en dat verstoort de aanmaak van het slaaphormoon melatonine. Je smartphone is daarnaast zo gemaakt dat het gebruikers zo lang mogelijk bezig houdt. Vrijwel alle apps, functies en geluiden zijn hier op ingespeeld, dus probeer de verleiding te weerstaan om voor het slapengaan nog even snel je telefoon te checken.

Bron: Brandveilig.com, Flair. Beeld: Getty, Schade24