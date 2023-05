Waarom je witte was altijd op minimaal 40 graden moet wassen

Wasmiddel voor witte was verschilt echt wel van wasmiddel voor bonte was. Je zou best wasmiddel voor bonte was voor de witte was kunnen gebruiken, maar anders geldt dat niet. Wit wasmiddel bevat vaak bleekmiddel om de witte kleding zolang mogelijk wit te houden en dat zorgt er juist voor dat gekleurde kleding minder snel mooi wordt. Maar door dat bleekmiddel heeft deze wasmiddel ook een kleine gebruiksaanwijzing.

Witte was temperatuur

Een kind kan inderdaad de was doen, maar wel met een kleine instructie. Bonte was kun je, als de kleding niet al te vies is, prima op 30 graden wassen. Dat scheelt weer in de portemonnee. Maar witte was moet wel wat warmer gewassen worden. De bestanddelen waaruit bleek bestaat, worden pas actief bij 40 graden. Een wit wasje op 30 graden wordt dus lang niet zo schoon als datzelfde wasje dat je warmer wast.

Wasprogramma wit wasmiddel

En als we dan toch voor het beste resultaat gaan: je hebt wit wasmiddel in poeder, vloeibaar en pods. Uit verschillende testen is gebleken dat poeders over het algemeen beter werken dan vloeibare wasmiddel. Dus noteer: wit waspoeder en de wasmachine op 40 graden en je was komt er witter dan wit uit. Ook kun je het beste een katoenprogramma gebruiken als je wast met wit wasmiddel. Was je wollen of zijde kleding? Daarvoor is wit wasmiddel wat minder geschikt. Het bleekmiddel kan de natuurlijke vezels van deze kledingstukken aantasten.

Vieze luchtjes in de wasmachine en je wasgoed? Dat komt waarschijnlijk door vetluis. Libelle's Elsbeth in deze video legt uit hoe dat komt, en hoe je ervan afkomt.

Bron: RTLNieuws.nl