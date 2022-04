Waarom je zo gelukkig wordt van tuinieren

Ooit gehoord van mindful tuinieren?

Voordelen van tuinieren

Onkruid wieden, het gras maaien en nieuwe plantjes planten. Sommige mensen vinden het fijn om urenlang in de tuin bezig te zijn. Anderen zien het als zonde van hun tijd en stellen het opknappen van de tuin steeds weer uit. Behoor jij tot de laatste groep? Dan is het een idee om eens goed naar de voordelen van tuinieren te kijken. Die zijn er namelijk genoeg.

Calorieën verbranden

Ten eerste verbranden mensen met groene vingers meer dan 50.000 calorieën per jaar met tuinieren. Want na een dag werken in de tuin kun je net zoveel spierpijn hebben als na een pittige work-out in de sportschool. Zo spenderen zij bijvoorbeeld 35 minuten per week aan onkruid wieden, waarmee zij al meer dan 600 calorieën per maand verbranden. Dat is toch de moeite. Door 30 minuten plantjes te verpotten, verbrand je zo’n 131 calorieën.

Therapeutische effecten van tuinieren

Daarnaast maakt het werken in de tuin je gelukkiger. Niet voor niets dat hoveniers tot de gelukkigste en vaak ook langst levende mensen ter wereld behoren. Het fysieke geploeter, de frisse buitenlucht en het bezig zijn werken namelijk therapeutisch. Maar daar blijft het niet bij. “Bij het wroeten in de aarde komen bepaalde bacteriën vrij, die het immuunsysteem bevorderen en de darmflora verbeteren”, legt Eline van Lancker, schrijver van het boek Het groene geluk uit. “Maar, nog veel opmerkelijker: het inhaleren van deze bacterie stimuleert de aanmaak van het gelukshormoon serotonine.”

Tuinieren is dus hartstikke gezond. De laatste jaren is horticultural therapy ook steeds populairder aan het worden. In landen als het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië schrijven artsen patiënten met depressie, angsten of eenzaamheid ook steeds vaker (moes)tuinieren voor in plaats van medicijnen.

Zorgen voor je planten

De reden dat tuinieren zoveel therapeutische effecten heeft, komt door het opnemen van een zorgrol. Je moet voor je tuin zorgen en dat is heel wat minder complex en intimiderend dan wanneer je voor een persoon of dier moet zorgen. “Bovendien zijn groeiende planten het levende bewijs dat je wél iets goeds kunt bijdragen aan de wereld.”

Bron: Goed gevoel