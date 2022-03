Waarom jij het Zweedse fenomeen ‘fika’ (lang pauzeren met collega’s) ook in jouw leven nodig hebt

Herkenbaar? Dat kan anders: doe het als de Zweden! Zij kennen het fenomeen ‘fika.’ Dat houdt in dat ze lekker lang pauzeren. Deze Zweedse traditie op de werkvloer kan zomaar een mooie aanvulling op je leven worden. Voor fika heb je alleen wel je collega’s nodig, dus op locatie werken is een must. Thuiswerken is geen optie.

Standaard halfuurtje

Nederlandse werkgevers willen er nog weleens op letten dat hun werknemers niet langer dan het standaard halfuurtje lunchpauze van hun plek zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de gewoonte om achter het bureau te lunchen (jij ook?). In Zweden gebeurt dat niet. Daar is het gebruikelijk om lekker lang te pauzeren met je collega’s, fika dus!

Lekker lang koffieleuten

Uitgebreid pauze nemen met koffie en thee, kaneelbroodjes en andere gebakjes en dan lang informeel kletsen. De Zweden doen het om 10 uur ’s ochtends en 15 uur ’s middags. Bij sommige bedrijven zijn fika’s verplicht. Het is in ieder geval erg onbeleefd om er eentje af te slaan.

En het werk dan?

Krijgen die Zweden dan het werk wel gedaan? Zeker! De Zweden horen zelfs tot de productiefste werknemers ter wereld. Deze methode lijkt dus juist z’n vruchten af te werpen.

Fika: het voordeel van een frisse blik

Ten eerste komt dat doordat het goed is om af en toe weg te lopen van je scherm en met een frisse blik terug te komen. Uren achter elkaar productief zijn lukt namelijk niemand.

Geluk en inspiratie

Daarnaast zit het ’m in het sociale contact. Het uitwisselen van ideeën en anekdotes zorgt voor veel inspiratie. Als laatste is het natuurlijk zo dat een gelukkige werknemer, die zich niet gehaast en gestrest voelt, een enorme winst is voor een bedrijf. De conclusie? Voeg hier en daar een fika toe aan je werkdag! Voordelen alom.

Zin in een dagje ontspannen? Ga lekker naar Zutphen

Bron: AD