Waarom wandelen beter is voor je weerstand dan hardlopen

Als je dagelijks een wandeling maakt, heeft dat niet alleen voordelen voor je fysieke gezondheid, maar ook voor je mentale. Erik Scherder, neuropsycholoog legt het aan RTL Nieuws uit: “Bij matig intensieve beweging zul je meer productiviteit en creativiteit ervaren. Je hart gaat beter werken en pompt je bloed via de halsslagader naar je hersenen. Dit zorgt dat je hersenen beter doorbloed raken.”

Grijze en witte stoffen

Er zit in jouw hersenen zowel een grijze als een witte stof. De grijze verwerkt informatie, en de witte is de verbinding die zorgt voor de communicatie tussen de zenuwcellen. Die witte stof heeft veel bloed nodig om te kunnen communiceren. “Ga je veel bewegen, dan werkt je hart beter en dit zorgt ervoor dat die verbindingen beter functioneren”, legt Scherder uit.

Natural killers

Naast je hersenen is natuurlijk ook de rest van je lichaam blij met een goede bloedsomloop. Want dankzij een goede bloedsomloop krijg je ook een sterker afweersysteem. In je lichaam zitten allerlei verschillende cellen. Een daarvan noemen we de NK-cellen, ofwel de natural killers. En die elimineren alle virussen die je lichaam binnen willen dringen. Scherder legt uit: “Hoe meer je beweegt, hoe actiever deze NK-cellen worden en hoe beter je afweersysteem functioneert.”

30 minuten bewegen

Als je denkt dat hardlopen of misschien zelfs heftige krachttraining deze NK-cellen nog harder aan het werk zet, dan heb je het mis. Het gaat hier om matig intensief bewegen, alleen dan zet je de cellen op een goede manier aan het werk. “Wanneer de manier van bewegen té intensief wordt, neemt de curve van de weerstand juist af.” Scherder legt uit dat genoeg beweging uit twee aspecten bestaat. Aan de ene kant moet je er voor zorgen dat lang stilzitten onderbroken wordt, en aan de andere kant is het verstandig om de beweegnorm te halen. Deze beweegnorm ligt op 30 minuten per dag. Hoe doe je dat met al dat binnen zitten?

Intensief tegenover matig bewegen

Drie keer per week intensief bewegen of elke dag 30 minuutjes bewegen; het maakt niet uit wat je kiest, volgens Scherder. Het is wel belangrijk om niet te intensief te bewegen, want dat kan schadelijk zijn voor je immuunsysteem. “Het allerbeste is om een activiteit te vinden die je leuk vindt en die je eenvoudig in je huidige dagbesteding kunt inbouwen. Zo voelt het niet als ‘extra’ of ‘ik moet’ en kun je het gemakkelijk volhouden”, vertelt de neuropsycholoog.

Staand tandenpoetsen

Het kan lastig zijn om aan die 30 minuten beweging per dag te komen. Volgens Scherder kun je ook binnen bewegen als naar buiten gaan er even niet in zit. “Maak een lijstje van je favoriete oefeningen en voer die elke dag een halfuur uit op een matje. Sta tijdens je werkdag eens ieder uur op uit die luie stoel en neem wat vaker de trap, ook al heb je die niet nodig. Ben je het stilzitten zat? Maak dan buiten een wandeling indien mogelijk en let daarbij op de intensiteit: langzaam sjokken is niet matig intensief bewegen. De hartslag moet wel iets stijgen.” Zie jij ook al mogelijkheden?

Wandelen met een app

Heb jij een duwtje in de rug nodig? Er zijn verschillende apps die het wandelen nog meer voldoening geven. Je hebt bijvoorbeeld de app Ommetje. Deze app komt uit de koker van Erik Scherder. Maak van wandelen een (vrijblijvende) wandelcompetitie met je familie of vrienden. Niet genoeg uitdaging? Ga dan de strijd aan met de rest van Nederland. Naast de competitie geeft Scherder jou in de app nog leuke hersenfeitjes. Dan heb je ook nog StravaArt. Dankzij deze app ga je figuurtjes lopen. Wil je niets geks, maar wel weten hoeveel stappen je zet? Op veel mobiele telefoons zit een stappenteller, maar mocht die van jou dat niet hebben dan kun je de app Pedometer (ofwel stappenteller) downloaden. Leuk extraatje: je kunt hiermee badges verdienen!

Bron: RTL nieuws