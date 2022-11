Waarom willen vrouwen geen lieve man?

Na Temptation island en Love island is er nu een nieuw eiland dat het hart van realityfans sneller laat kloppen: Fboy island op HBO Max. In deze nieuwe datingshow worden mannen verdeeld in twee smaken: de nice guys en de Fboys (fuck boys). Nice guys zijn lieve mannen met een goed hart die op zoek zijn naar de ware liefde. Fboys zijn er maar voor één ding: de lonkende geldprijs van 50.000 euro.

Nice guys versus fuck boys

Drie vrouwen (Jennemie, Manon en Sarah) moeten de goeden van de kwaden scheiden. Verliezen zij hun hart aan een onweerstaanbare fuck boy en daarmee ook het prijzengeld óf vinden ze misschien wel ware liefde? De uitkomst lijkt simpel. Wie wil er nou geen lieve, loyale en betrouwbare man die óók nog eens, net als jij, op zoek is naar een relatie? Dat lijkt in de realiteit toch vooral heel anders te zitten. Anders waren die deelnames aan datingshows misschien ook wel een groter succes.

Méér tegengas

“Je bent te lief”, of “Ik heb meer tegengas nodig” zijn misschien wel de meest gehoorde afwijzingen in dit soort programma’s. In de Volkskrant wordt terecht een bruggetje gemaakt naar de dagelijkse datingshow op SBS6: Lang leve de liefde. Bijna iedere week wijst daar een vrouwelijke kandidaat wel een man af omdat hij ‘te lief’ is voor haar. De vrouwen in kwestie willen meer ‘tegengas’.

Psycholoog Tila Pronk, die meewerkte aan Married at first sight, hoorde het vrouwen in de voorselectie vaak zeggen wanneer het wensenlijstje werd besproken. Zij beweert dat vrouwen eigenlijk iets anders bedoelen als ze ‘meer tegengas’ en ‘te lief’ zeggen. “Natuurlijk is er niet zoiets als ‘te lief’. Niemand kan toch ooit ‘te betrouwbaar’ zijn. Binnen een goede relatie creëert lief en betrouwbaar zijn juist een gevoel van veiligheid.”

Het één zeggen, maar het ander bedoelen

Ze vermoedt dat deze vrouwen vaak ‘te meegaand’ bedoelen. Tila Pronk: “We willen onszelf en de ander een gegronde verklaring geven waarom het niks wordt. Maar vaak valt het helemaal niet uit te leggen waarom de vonk niet overslaat.”

Cultuursocioloog Samira van Bohemen legde vorig jaar in de Volkskrant al uit waarom ze Lang leve de liefde een interessant programma vond. “Ik maak eruit op dat de meeste vrouwen er geëmancipeerde gedachten over hebben. Ze vinden gelijkwaardigheid in een relatie belangrijk, en toch hebben ze vaak traditionele ideeën over de rol die een man moet vervullen. Je hoort vrouwen die het over ‘tegengas’ hebben vaak iets zeggen over mannelijkheid, al blijft het meestal onduidelijk wat ze daar precies mee bedoelen.”

De grootste denkfout in de liefde

Wat er dus vooral in deze datingshows misgaat is volgens Pronk ‘de grootste denkfout in de liefde’. We vallen vaak namelijk op een compleet ander type dan we denken. “We hebben in ons hoofd wel een beeld van iemand die goed in ons leven en bij onze waarden zou passen, maar het is meestal een compleet ander type dat ons van onze sokken blaast.”

Pronk legt uit dat het zinnetje ‘Ik val eigenlijk op bad boys’ dan ook heel logisch te verklaren is. “Dat soort mannen brengen een gigantische berg gevaar met zich mee, die ons lichaam in de hoogste staat van paraatheid brengt.” Blijkbaar verwarren vrouwen die alarmbellen vaak met aantrekkingskracht. “Een heleboel mensen zitten vast in dat patroon: ze overtuigen zichzelf ervan dat ze dat gevoel nodig hebben om iemand überhaupt een kans te geven.”

Liever geen rozen

Lisa Loeb, de presentatrice van Fboy island, legt uit: “Het is volgens mij een van de clichézinnen die we uitspreken als we het eigenlijk gewoon niet voor ons zien met een ander, zonder dat we precies weten waaraan dat ligt.”

Toch was ook Lisa, voor haar huwelijk, ooit gevoelig voor dit soort types. “Mannen die goed in de markt lagen en emotioneel niet zo beschikbaar waren, daartoe voelde ik me aangetrokken. Niet tot de jongen die me een keer rozen gaf op Valentijnsdag.” Gelukkig weet ze inmiddels beter. “Ik vind het nu juist fijn dat hij me aanmoedigt in plaats van me kleiner probeert te maken; dat is toch wat ik me voorstel bij iemand die tegengas geeft.”

Hoe het afloopt in Fboy island, daar wil Lisa nog niets over verklappen. Maar dat in ieder geval één van de vrouwen warm loopt voor een fuck boy, is bijna logisch toch?!

