“Nieuw: baden in wijn met uitzicht over de Limburgse heuvels”, valt er te lezen op de website van de Limburgse wellness. Het lijkt misschien een late 1 aprilgrap, maar het is bloedserieus. Vanaf 20 april is het bij Thermae 2000 echt mogelijk om jezelf in het wijnbad onder te dompelen in, jawel, Limburgse wijn. “Met een glas wijn in de hand genieten van het Limburgse heuvelland, terwijl je helemaal tot rust komt.” Het kan toch niet beter?

Wijntherapie

Voor deze ‘duo-experience’ - die de naam ‘vino therapy’ heeft - neem je plaats in een bubbelend wijnbad met een subtiele wijngeur. Ondertussen geniet je van een van de wijnen van wijndomein St. Martinus uit Vijlen én prachtig uitzicht over de Limburgse heuvels.

Wijnbad Thermae 2000 Beeld Tom Doms

Wijn wellness bij Thermae 2000

Het klinkt niet alleen leuk, maar zo’n wijnbad zou ook nog eens heel goed voor je zijn. Het bad bevat pulp van de Monarch-druif en druivenpitolie. De schil van deze druif bevat de stof resveratrol, een krachtige antioxidant die de huid beschermt tegen vervuiling en de negatieve gevolgen van uv-straling. Best een wondermiddeltje, want het zou ook nog eens ontstekingsremmend werken, de huid verstevigen én rimpels tegengaan. Daarnaast worden er ook rozenblaadjes en calendula aan het bad toegevoegd, wat dan weer kalmerend werkt voor de huid. Al met al 60 minuten ultieme ontspanning, dus. En nog duurzaam ook, want het bad wordt gevuld met wijnpulp die overblijft na het persen.

