Wanneer heb je recht op een voedselpakket van de Voedselbank?

Of je in aanmerking komt voor hulp van de Voedselbank, hangt af van hoeveel je maandelijks overhoudt voor eten en drinken, schrijft de Voedselbank op hun website. Wanneer je tijdelijk niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien, heb je wellicht recht op een voedselpakket.

Eisen hulp Voedselbank

Om te beoordelen of iemand recht heeft op een pakket, heeft de Voedselbank inzicht nodig in de financiën van mensen die zich aanmelden. Dat gebeurt natuurlijk wel in overleg. De Voedselbank telt alle inkomsten bij elkaar op en haalt van dat bedrag de vaste lasten af. Wanneer het bedrag dat overblijft, het bedrag voor boodschappen en kleding, lager is dan het normbedrag, dan kom je in aanmerking voor hulp van de Voedselbank. Daarnaast wordt er ook gekeken naar spaargeld. De leidraad is dat een eenpersoonshuishouden zo’n 750 euro en een meer-persoonshuishouden 1.500 euro spaargeld mag hebben. Elk half jaar wordt opnieuw gecontroleerd of mensen nog aan de eisen voldoen.

Normbedrag voor een gezin

De hoogte van het normbedrag hangt af van de grootte van je gezin. Deze normbedragen worden normaal elk jaar in januari opnieuw vastgesteld, maar door de inflatie werd dat in september 2022 al opnieuw gedaan. Op de website legt de Voedselbank uit: “Ben je bijvoorbeeld alleenstaand en houd je minder dan € 300,- per maand over voor eten en kleding? Dan kom je in aanmerking. Die € 300,- is ons normbedrag voor een alleenstaande zonder kinderen. Voor ieder gezinslid komt er € 110,- bij. Voor een gezin met 2 kinderen is het normbedrag dus € 630,- per maand. De normbedragen zijn per maand. De hoogte hangt dus af van de grootte van je gezin.” Online is ook een handige rekenhulp te vinden.

Drie jaar ondersteuning

De Voedselbank moet strakke criteria hanteren, omdat ze anders niet genoeg voedsel hebben om iedereen van een pakket te kunnen voorzien. Mensen die net niet aan de criteria voldoen, komen dus helaas ook niet in aanmerking voor een pakket. Ze streven ernaar om elke week 20 à 25 gezonde producten uit te delen aan een huishouden van twee personen. Grotere huishoudens krijgen meer. De pakketten zijn niet bedoeld om een week van te kunnen leven, maar zijn een aanvulling op de boodschappen van een gezin. Mensen kunnen maximaal drie jaar hulp krijgen via de Voedselbank. Op de website schrijven ze daarover: “Wij bieden ondersteuning zodat mensen de tijd krijgen de obstakels weg te nemen die hen belemmeren in eigen onderhoud te kunnen voorzien. Om mensen in deze situaties te kunnen blijven ondersteunen, kan onze steun dan ook niet oneindig zijn. Voedselbanken bieden noodhulp. De drie jaar is afgeleid van de termijn waarbinnen normaliter ook schuldsanering opereert en waarbinnen men mag verwachten dat de obstakels overwonnen zijn.”

Bron: Voedselbanknederland.nl