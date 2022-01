Warm eten tussen de middag: zo goed (of slecht) is het voor je

Wij leggen het je uit.

Warm eten tussen de middag

Steeds minder mensen gaan voor een warme maaltijd rond lunchtijd. Het is ten slotte een stuk makkelijker én sneller om even een boterham weg te werken. En bij het avondeten krijg je dan alsnog je vitamines en groentes wel binnen, toch? Nou, niet helemaal. Warm eten tussen de middag is namelijk beter dan je denkt. Ten eerste ben je vaak langer bezig met het klaarmaken van een warme maaltijd. En dat is goed! Het geeft je de mogelijkheid om je gedachten even weg te halen bij je werk en echt tijd voor jezelf te nemen.

Minder suiker

Daarbij is warm eten tussen de middag ook nog eens hartstikke gezond. Zo zitten er een stuk minder suikers in een warme maaltijd dan in een boterham met beleg. Als je de warme maaltijd vers maakt natuurlijk. Ook krijg je door warm te eten tussen de middag overwegend minder suiker binnen tijdens de rest van de dag. Dat komt omdat je langer vol zit van je lunch, waardoor de neiging om te gaan snoepen in de loop van de dag niet zo aanwezig is.

Voedzaam

Daarbij is een warme maaltijd een stuk voedzamer dan een boterham met kaas of hagelslag. Het bevat vaak iets van groente, wat granen, vlees, vis of kaas. Daar haalt je lichaam veel goede voedingsstoffen uit. Zeker omdat Nederlanders te weinig groente eten op een dag, kan het geen kwaad om 's middags warm te eten en een deel van je groentes alvast binnen te krijgen.

Twee keer warm eten

Maar dat warm lunchen gezond en voedzaam is, gaat alleen op als je óók 's avonds voor een gevarieerde maaltijd gaat. Wie warm eet tussen de middag, maar in de avond een broodje kaas naar binnen werkt, is net zo (on)gezond bezig als iemand die de maaltijden omwisselt. Warm eten tussen de middag is dus alleen een goed idee als je ook 's avonds een voedzame maaltijd kiest waar veel groente in zit. Twee keer warm eten op een dag is dus geen probleem, mits je voor een gezonde maaltijd gaat. Want als jouw warme maaltijd een frietje met een kroket is, kun je beter voor dat broodje kaas gaan wat de voedingswaarden betreft.

Nadelen

Zijn er dan ook nadelen aan warm eten tussen de middag? Ja, zeker. Dat is namelijk dat het vaak een stuk duurder is om twee keer warm te eten op een dag. Je hebt er vaak veel meer verschillende ingrediënten voor nodig dan voor een boterham. Al kun je natuurlijk wel geld besparen door de avond ervoor een klein beetje extra te koken voor de volgende middag. Gooi in ieder geval niks weg. Verder is de kans op een afterlunchdip groter. Een grote, warme maaltijd kost je lichaam meer energie om te verwerken. En daardoor kun je je wat vermoeider voelen. Om deze dip te voorkomen kun je na het eten een kleine wandeling maken of de lunch afsluiten met wat drinken.

Maar wat betreft je gezondheid kun je het beste 's middags warm eten. Of beter gezegd: voedzaam eten. Als dat kan met een lekkere koude courgettesoep of een uitgebreide salade, zit je ook goed.

