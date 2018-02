Wasbaar maandverband: zou het dé nieuwe trend worden?

Wist je dat een vrouw in haar leven zo’n 10.000 tampons of maandverbanden gebruikt? Dat is goed voor 60 kilo afval. Een hele berg, en bovendien eentje die moeilijk afbreekbaar is door de aanwezigheid van plastic. Niet zo gek dus dat natuurlijke alternatieven van merken zoals Yoni en Sanicur steeds populairder worden.

En niet alleen ecologische tampons en maandverband zijn in trek, we schaffen ook steeds vaker een menstruatiecup aan. Volgens webshop bol.com is de verkoop hiervan het afgelopen jaar verviervoudigd. Ken je ‘m nog niet? De menstruatiecup is een soepel bekertje dat je in je vagina brengt en het menstruatiebloed opvangt.

Herbruikbaar

Ook Tante Rosa, een Belgische gespecialiseerde webshop voor herbruikbare menstruatieproducten, concludeert dat dit soort alternatieven voor de bekende tampons en maandverband populair zijn. Elisabeth de Vos van Tante Rosa: “Zo’n cup kost 30 euro en je kunt er jaren mee doen. Reken maar uit hoeveel euro’s je bespaart.”

Gezellige printjes

Ook herbruikbaar maandverband wordt goed verkocht. De Vos: “Wegwerpmaandverband wordt niet altijd goed verdragen. Veel vrouwen hebben last van jeuk en irritatie door de sterk absorberende stoffen die erin zitten. Wasbare maandverbanden zijn zachter en ‘ademen’ beter.” Die wegwerpmaandverbandjes zien er tegenwoordig trouwens heel gezellig uit: je koopt ze in allerlei kleurtjes, bijvoorbeeld in deze webshop.

