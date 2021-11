Wassen op 30 graden in plaats van 40 graden: hoeveel bespaar je daarmee?

De Consumentenbond heeft getest hoeveel het oplevert als je op 30 graden je wasjes draait. Wat blijkt: je verbruikt de helft minder stroom als je de temperatuur omlaag draait. Een kleine, niet onbelangrijke, toevoeging: de was wordt ook een stuk minder schoon. Dat is niet meteen een reden om maar op 40 graden te blijven wassen, want wanneer er geen vlekken op je kleding zitten, wordt het gewoon schoon op 30 graden. Zelfs een wasbeurt op 20 graden frist het dan lekker op.

Kosten wasbeurt

Het is natuurlijk hartstikke fijn dat je energieverbruik omlaag gaat als je op een lagere temperatuur was. Maar hoeveel levert je dat op? Volgens Milieu Centraal kost een wasbeurt (van 7 kilo op een katoenprogramma) op 30 graden zo'n €0,07 cent per wasbeurt. Bij wassen op 40 graden kost dat zo'n €0,17 cent per wasbeurt. Wil je het nog beter doen? Voor een wasbeurt op 20 graden betaal je €0,05 cent per wasbeurt.

Wassen op 30 graden

We laten de wasmachine gemiddeld twee tot drie keer per week draaien. Dan zit de wasmachine (de meeste hebben een capaciteit van 7 kilo) goed vol. Als we uitgaan van drie wassen per week, dan kost een jaar wassen op 40 graden je €26,52 aan energie. Was je wat kouder op 30 graden, dan betaal je €10,92 per jaar. Dat scheelt je dus toch zo'n 15 euro per jaar. Was je alleen nog maar op 20 graden, dan kost het je nog maar €7,80. Alle kleine beetjes helpen!

BEKIJK OOK: Op deze manier ben je zo van de vetluis in je wasmachine af:

Bron: Consumentenbond