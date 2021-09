Wat een slimmerds: honden snappen wanneer je iets per ongeluk doet Beeld Getty Images

Ben je weleens per ongeluk op de staart of het pootje van je hond gaan staan? Grote kans dat je trouwe viervoeter je direct vergeven heeft. Honden kunnen namelijk het verschil herkennen tussen wanneer je iets per ongeluk of expres doet.