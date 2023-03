Wat gebeurt er als je je huisdier wil meenemen in het vliegtuig?

Als je wil vliegen met je huisdier is het slim om eerst de website van de luchthaven te checken en daarna de site van de vliegmaatschappij. Beide hebben hun eigen regels rondom huisdieren.

Op de luchthaven

Laten we eerst eens kijken naar de grootste luchthaven van ons land: Schiphol. Zij laten op hun website weten dat honden zijn toegestaan op de luchthaven, mits aangelijnd. Er zijn geen hondentoiletten op deze luchthaven, dus je zult zelf iets voor de uitwerpselen moeten bedenken. Een huisdier in een kennel mag pas in de aankomsthal uit de kennel worden gehaald.

Reisdocumenten

In de meeste gevallen zijn er meerdere reisdocumenten nodig om je huisdier te laten vliegen: een dierenpaspoort, een geldige gezondheidsverklaring (met de benodigde vaccinaties) en soms ook een geldige hondsdolheidsverklaring. Dat laatste ligt aan het land van bestemming. Kijk hiervoor op de site van het LICG. Ook willen sommige maatschappijen dat het dier gechipt is.

Hoe gaat het inchecken?

Het is verstandig om van tevoren een label aan de kennel te hangen met de naam van je huisdier, voederinstructies en jouw contactgegevens. Zorg dat je een half uurtje eerder naar de luchthaven komt als je een huisdier wil inchecken. Bij de incheckbalie krijgt de kennel een label. De security checkt je dier in waar jij bij bent. Daarna gaat-ie met jou naar de cabine of naar het ruim.

In het vliegtuig

Dan: de reis met de luchtvaartmaatschappij. Bijna alle maatschappijen maken het mogelijk om met dieren te vliegen en hebben daarvoor een verwarmd deel in het vluchtruim gereserveerd. Ook is het soms mogelijk om een huisdier te laten reizen zonder zelf mee te vliegen.

Regels van de luchtvaartmaatschappij

KLM, de grootste Nederlandse luchtvaartmaatschappij, heeft, net als alle andere vliegmaatschappijen, eigen regels. Zij vervoeren alleen honden en katten, dus niet alle huisdieren. Ook moet jij van de KLM op dezelfde vlucht reizen als je dier en je dier moet minimaal 15 weken oud zijn. Daarnaast vervoert KLM geen dieren die samen met hun kennel meer dan 75 kilo wegen.

In de cabine of in het ruim?

Huisdieren kunnen in de cabine of in het ruim worden geplaatst. Als je economy class of business class binnen Europa reist, mag je één hond of kat meenemen in de cabine. Deze wordt onder de stoel voor je geplaatst. Het beestje mag in een tas of kennel van maximaal 46 x 28 x 24 cm zitten. Het huisdier met tas of kennel mag maximaal 8 kilo wegen. Het dier mag tijdens de reis niet uit de tas of kennel.

Het ruim

Als het dier en/of de kennel te groot zijn, dan moet het beestje in het ruim. Bij KLM mag je zo maximaal drie huisdieren meenemen. De kennel mag maximaal 122 x 81 x 89 cm zijn op KLM-vluchten, en maximaal 102 x 69 x 76 cm op KLM Cityhopper-vluchten. Heb je twee of drie dieren tot 6 maanden oud uit hetzelfde nest? Dan mogen ze samen in een kennel, mits ze niet meer dan 14 kilo per stuk wegen.

Rassen

Sommige honden- en kattenrassen zijn niet toegestaan. Zo wil KLM geen dieren met een stompe neus vervoeren, vanwege de gezondheidsrisico’s. Check altijd vooraf op de site van de luchtvaartmaatschappij of jouw dier mee mag.

Wat kost het om een dier te vervoeren?

De kosten voor het vliegen met een dier kunnen enorm verschillen. Zo kan je voor een enkele reis een toeslag van € 75 moeten betalen, maar het kan ook € 400 zijn. Dit is allemaal afhankelijk van de plek van vertrek, aankomst en de reisduur. De exacte prijs zie je bij het maken van een reservering.

Bron: KLM, Schiphol