Wat is beter: je beddengoed in de droger of buiten laten drogen?

De stof van jouw beddengoed is een belangrijke graadmeter. Katoen heeft bijvoorbeeld kans om te krimpen door het droogprogramma en voor synthetische stoffen is het ook beter om ze aan de lijn te hangen. Volgens Martha Stewart zorgt de droger er ook voor dat je stof minder lang meegaat. Zonde dus.

Voordelen van je was buiten laten drogen

Het lijkt misschien wel weer een extra klus: dat enorme dekbedovertrek ophangen en weer eraf halen, maar in de zomer is het zo droog en dat scheelt weer tijd ten opzichte van je droger.

Heb je een wit dekbedovertrek? Dan is je was ophangen in de buitenlucht helemaal een slim idee. De zon werkt namelijk als een natuurlijk bleekmiddel en de oneffenheden in je witte beddengoed verdwijnen zo op een natuurlijke manier.

Maar er is nóg een voordeel: je hoeft je was niet te strijken. Door het strak aan de waslijn te hangen, komen er geen kreukels in de stof. Dat geldt trouwens niet alleen voor je beddengoed, maar ook voor je kleding aan de lijn.

Je beddengoed aan de lucht laten drogen is dus beter voor het milieu, je portemonnee, je dekbed én het scheelt ook tijd. Een win-win-situatie.

Wil je je was goed schoon krijgen en je wasmachine zolang mogelijk mee laten gaan? Dan is het belangrijk om je wasmachine goed schoon te houden.

Bron: Margriet