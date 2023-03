Wat is gezonder: wandelen of fietsen?

We zetten de voor-en nadelen van beide activiteiten voor je op een rij.

Calorieën verbranden

Hoewel je met fietsen meer calorieën per uur verbruikt dan met wandelen, wordt het een ander verhaal als je kijkt naar de afgelegde afstand. Het kost namelijk meer tijd om ergens naartoe te lopen dan wanneer je dezelfde afstand met de fiets aflegt. Omdat je dus langer over het wandelen doet, verbrand je op die manier ook meer dan tijdens je fietstochtje.

Wat scheelt het?

Per kilometer wandelen verbrand je ongeveer zestig calorieën, wat aanzienlijk meer is dan met fietsen. Fietsend verbruik je per kilometer namelijk slechts twintig calorieën. Als je er normaal gesproken vijf minuten over doet om naar je werk te fietsen, kun je dus aardig wat winst behalen door voortaan te gaan lopen. Het kost je waarschijnlijk niet meer dan een kwartiertje, maar je verbrandt er wel meer calorieën mee.

Beter voor je brein

Wandelen is niet alleen beter voor je calorieverbruik: het is ook nog eens beter voor je brein, zo blijkt uit onderzoek van de universiteit van Mexico. Elke keer dat je voeten de grond raken, krijgt je slagader een boost, waardoor het bloed sneller naar je hersenen wordt getransporteerd. Zelfs een wandeling van drie tot vijf minuten helpt al om de bloedsomloop naar je hersenen te vergroten. En dit is belangrijk: een goede bloedtoevoer zorgt er onder andere voor dat je geheugen in topconditie blijft en het vermindert ook nog eens de kans op een beroerte.

Osteoporose

Als je last hebt van osteoporose (een chronische aandoening van het skelet), dan is het ook verstandig om wat vaker te gaan wandelen in plaats van fietsen. Bij osteoporose is het namelijk belangrijk dat je je botten goed belast, zodat je lichaam kan werken aan verbetering van botstructuur en botmassa. Door tegen de zwaartekracht in je botten te belasten, ga je voor het maximale effect. Wandelen, hardlopen en traplopen zijn hier goede voorbeelden van. Fietsen daarentegen weer niet, omdat je hierbij niet je botten sterker maakt. Al met al kun je dus wel stellen dat een wandeling gezonder is voor je lijn, brein én botten. Al blijft fietsen natuurlijk ook gewoon heel goed voor je conditie!

Last van stramme spieren na het wandelen? Met deze oefeningen voorkom je dat:

Bron: Oud worden in de praktijk, Osteoporose Vereniging, HLN. Beeld: iStock