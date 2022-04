Wat is goedkoper: een maaltijd bereiden op gas of met een slowcooker?

Niets is zo lekker als een maaltijd waar uren werk (en liefde) inzit. Hoe langer het heeft staan pruttelen, hoe meer smaak het gerecht vaak heeft. Maar wil je dat nu nog steeds, met die hoge gasprijzen?

Wat is een slowcooker?

Een slowcooker staat ook wel bekend als Crockpot. Het is een elektrische kookpan waarmee je kunt koken, stoven en sudderen. Iets wat je normaal in een pan op het fornuis zet, stop je nu dus in de slowcooker. Je kunt er vrijwel alles mee klaarmaken. Een fijn voordeel van zo’n slowcooker is dat je een maaltijd de hele dag kunt laten pruttelen terwijl jij weg bent uit de keuken. Handig!

Slowcooker versus gas

Maar is het laten pruttelen van je maaltijd in een slowcooker eigenlijk goedkoper? Het antwoord is ja. Slowcooken bespaart energie. Het apparaat verbruikt namelijk op de laagste stand niet meer dan 150 watt en op de hoogste niet meer dan 210 watt. Stel, je laat de slowcooker de hele dag aanstaan, dan verbruik je maar € 0,37 aan stroomkosten. Kook je de hele dag op gas, dan kost dat gemiddeld € 0,55. Een slowcooker is dus een stuk goedkoper dan gas.

Kortom, ben je dol op gerechten die lang moeten pruttelen, dan is het wellicht de moeite waard om eenmalig te investeren in een slowcooker.

Bron: life2cook, innovaenergie