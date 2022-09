Wat mag er op de composthoop? En wat niet?

Compostmantra

Vaak is het logisch of iets niet of wel op een composthoop mag, maar er is een grijs gebied. Als je jezelf de volgende vraag stelt als je twijfelt, zit je bijna altijd goed: Is het plantaardig en niet ‘verwerkt’ (dus niet gekookt, bedrukt, gemengd met iets anders of in een fabriek gemaakt)? Is het antwoord ja, dan kan het bijna altijd op de composthoop.

Dit mag wél op de composthoop:

Herfstbladeren (rijd er eventueel een paar keer met een grasmaaier overheen maar check wel eerst even of er geen dieren in liggen te winterslapen).

Klein geknipt snoeiafval (takken/bladeren) van loofbomen en struiken

Grasmaaisel en haagknipsel

Onkruid, mits geplukt voordat het zaad heeft gezet

Ongekookt groenteafval (stronken, schillen, loof), fruitafval

Eierschalen (wel eerst even kneuzen)

Koffiefilters en koffiedik

Losse theebladeren (zonder zakje)

Noten, pitten, pindadoppen, notendoppen

Houtas en gesnipperd hout

Organisch materiaal uit plastic dakgoot of vijver

Mest, zaagsel en stro uit de kooien van plantenetende kleine huisdieren zoals cavia’s, konijnen

Dit mag met mate op de composthoop:

Klein geknipt snoeiafval (takken/naalden) van coniferen en dennen

Aardappelschillen

Afval van citrusvruchten (verteert erg langzaam en is zuur, en daarvan zijn wormen geen fan)

Verlepte bloemen en kamerplanten (zonder aarde)

Onbedrukt karton en papier (bijvoorbeeld keukenrol en koffiefilters)

Tips:

Voor alles wat er wél of beperkt op de composthoop mag geldt: maak geen te grote laag ineens. Heb je bijvoorbeeld veel herfstblad, grasmaaisel, karton of dennentakken? Meng het met wat ander afval voordat je het op je composthoop legt.

Probeer op je composthoop een goeie mix van ‘groen’ en ‘bruin’ materiaal te krijgen. Groen materiaal is gras, bladeren en keukenafval. Bruin materiaal is snoeihout, takken, stengels en dorre bladeren.

Dit mag níet op de composthoop:

Gekookte etensresten en sauzen

Brood

Houtskool van de barbecue, sigarettenas, sigaretten

Dierlijke resten zoals botjes, visgraten, mosselschelpen

Kaas

Gestold vet

Koffiepads en theezakjes (hierin zit vaak plastic verwerkt)

Timmerhout, grote stukken snoeihout

Katten- of hondenmest, kattenbakkorrels

Glanzend of bedrukt papier en karton (geen kranten, bedrukte pizzadozen, etc.)

Inhoud van de stofzuigerzak

Wegwerpluiers

Tuinaarde, zand, potgrond

Organisch materiaal uit sloot of zinken dakgoot

Zieke planten