Wat moet je doen als je een wolf tegen het lijf loopt?

Er verschijnen in het nieuws regelmatig berichten over wolven die los rondlopen en in het wild gespot zijn. Zo werd onlangs in het Drentse Wapse een schapenboer gebeten door een wolf. De man werd met nog onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De wolf werd op bevel van de burgemeester doodgeschoten.

Een wolf gespot

Vorig jaar plaatste Jan Cees Vogelaar op twitter een filmpje van een wolf die hem achterna rende terwijl hij aan het fietsen was. Die video kreeg veel bekijks en experts maken zich zorgen. Normaal hoort een wolf zich namelijk helemaal niet zo te gedragen. Kijkers van het filmpje vroegen zich af: hoe gevaarlijk is een wolf nu echt? En wat moet ik doen als ik er eentje tegenkom?

Oeps das maar goed dat deze jonge op een racefiets ging en niet op een scootmobiel. De wolf wordt steeds gevaarlijker pic.twitter.com/3x3YehoS9n — Jan Cees Vogelaar. (@JanCeesVogelaar) 3 november 2022

Het aantal wolven in Nederland

Wolven in het Nederlandse wild

De dieren lijken zich voornamelijk te hebben gevestigd op de Veluwe, maar zijn dus ook al gezien in delen van Drenthe, Friesland en Noord-Brabant. De dieren schuilen vaak in natuurgebieden en laat dit nu precies de plek zijn waar veel natuurliefhebbers wandelen of fietsen. Wat moet je doen als je ineens een wolf tegenkomt? En hoe gevaarlijk zijn ze?

Hoeveel wolven leven er nu in Nederland?

Hoeveel wolven in ons land in het wild leven is niet exact te zeggen. Er is in periode tussen 1 mei en 31 juli 2022 bewijs gevonden voor zeker zestien wolven en hun verblijfplaatsen, maar het zijn er meer. Zo weten we ook dat in 2022 bij vier wolvenparen minimaal zestien wolvenwelpen zijn geboren. Dit betekent dat er nu vier heuse wolvenroedels (ouders met kinderen) gevestigd zijn in Nederland.

Daarnaast zijn er minimaal elf zwervende wolven waargenomen in het noorden, oosten en midden van Nederland in de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2022. Deze hebben zich dus niet vast gevestigd in Nederland en zijn vaak jonge, onervaren wolven op zoek naar een eigen territorium.

Veel wolven zijn er dus nog niet in Nederland, al blijft het aantal wel groeien. De kans dat je een wolf tegenkomt is niet zo groot. Wel laten ze zichzelf soms zien op de Hoge Veluwe, zoals bij Jan.

Hoe gevaarlijk zijn wolven?

Is een wolf gevaarlijk?

Nee, een wolf is in principe niet gevaarlijk. Het is een vluchtdier. Ze vermijden contact met mensen. Zodra ze onraad ruiken, zijn ze weg - en wolven zien mensen als onraad, dus het dier zal eerder wegduiken dan je aanvallen. Gevalletje ‘het dier is banger voor jou dan jij voor hem’.

Op de Hoge Veluwe woont wel een wolf die gewend is geraakt aan mensen. Het zou dus kunnen zijn dat dit het dier is uit het filmpje. Veruit de meeste wolven zullen je gewoon vermijden.

Aanvallen

Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel. Zo kan een wolf uit paniek of hondsdolheid een mens aanvallen. Als je het zo bekijkt, zijn grote honden net zo gevaarlijk. Er zijn in West-Europa in ieder geval maar weinig gevallen bekend van wolven die mensen aanvallen. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als je een wolf door middel van voer aan mensen laat wennen of als mensen een wolf aanvallen, in het nauw drijven of hun jongen bedreigen. Zolang dit niet het geval is, kun je prima wandelen en fietsen in een bos of natuurgebied waar wolven leven.

Waar komt het gevaarlijke imago dan vandaan?

Als een wolf een schaap verscheurt, dan ziet dit er heel akelig uit. Bovendien zien mensen zelden wolven in het wild, waardoor we zo’n beest automatisch al spannend vinden.

Tips als je een wolf tegen het lijf loopt

Wat moet je doen als je een wolf tegenkomt?

Respecteer de wolf

Neem langzaam afstand

Heb je een hond bij je? Houd ’m aan de lijn

Als de wolf dichterbij komt, praat dan wat luider en maak gebaren met je handen

Loop de wolf niet achterna

Voer de wolf niet

Verder geeft Wolven in Nederland als tip: bekijk het dier rustig, probeer een foto of filmpje te maken en wees blij. Niet veel mensen zien een wolf. De kans om in Nederland een wolf in het wild tegen te komen is namelijk heel klein. De schuwe dieren trekken zich overdag terug op een rustige plaats. Tot nu toe is de wolf een aantal keren in het oosten en zuidoosten van Nederland gesignaleerd. Kom je een wolf tegen, geef dat dan door op de site van Wolven in Nederland.

Lekker wandelen

Kortom: je kunt met een gerust hart in natuurgebieden gaan wandelen. Ten eerste is de kans nog steeds klein dat je een wolf tegen het lijf loopt en bovendien is het beest hartstikke bang voor mensen.

Bron: Wolven in Nederland, Wandel, AD, Bij12, Bij12