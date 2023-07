Wat moet je doen als je hond of kat gestoken wordt door een wesp of een bij?

Wat kun je doen om het te voorkomen?

Voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. Daarom is het verstandig om je huisdier buiten geen lekkernijen te geven in de zomer. Bijen en wespen zijn namelijk niet alleen gek op zoetigheden, maar ook op vlees. Zo’n kauwbot trekt insecten aan en het zou zomaar kunnen dat je hond tijdens het kauwen in zijn mond wordt gestoken. Geef een kauwbot dus alleen maar binnen.

Wat moet je doen als je huisdier gestoken is?

Is je huisdier gestoken op zijn lijf, staart of poten? Bij een bijensteek blijft de angel achter en dat betekent dat je deze eruit moet halen. Doe dit met je nagel, bankpas of een bot mes en doe het met een zijwaartse beweging. Gebruik geen pincet want hiermee kun er juist alleen maar meer gif uit de angel worden gedrukt. Hierna kun je de steek het beste koelen met bijvoorbeeld een koelelement of wat ijsblokjes in een handdoek.

Wanneer moet je contact opnemen met de dierenarts?

Als je huisdier in zijn bek of keel is gestoken is het belangrijk dat je direct de dierenarts inschakelt. Er kan dan namelijk een zwelling optreden van tong of keel. De huisdier kan dan een prik geven om de zwelling te verminderen.

Bron: Max Vandaag