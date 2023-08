Wat zegt je naam over je persoonlijkheid?

Onderzoekers van de University of Melbourne ontdekten dat je naam een grote rol speelt in hoe mensen jou als persoon beoordelen. Iemand met een makkelijk uit te spreken naam wordt over het algemeen positiever beoordeeld dan iemand met een lastige naam. Het gaat nog verder dan dat. Het onderzoek liet namelijk ook zien dat advocaten met eenvoudige namen hogere posities bekleden dan advocaten met moeilijke uit te spreken namen.

Voornaam

En ook je voornaam heeft invloed op hoe mensen je zien, blijkt uit onderzoek van de University of Calgary. Een zachte en vloeiende naam met veel klinkers, zoals Emma of Noël, wordt vaak in verband gebracht met een vriendelijk en gevoelig iemand. Hardere namen zoals Kiki of Erik linken mensen juist aan directheid en extraversie.

Maar klopt dit ook? Is een Noah écht zachter en vriendelijker dan, laten we zeggen, een Kjeld? Niet echt, blijkt uit hetzelfde onderzoek. Andermans verwachtingen hebben in dit geval dus geen daadwerkelijk effect op hoe we ons gedragen.

Toch zijn sommige wetenschappers ervan overtuigd dat je naam wel degelijk een rol speelt in hoe je over jezelf denkt en welk pad je in je leven bewandelt. Zo lijken de eerste letters van je naam volgens hen deels je baankeuze of woonplaats te bepalen. Jacksonville in Florida puilt uit van de mannen met de naam Jack, bijvoorbeeld. Al zou het natuurlijk ook kunnen dat Jacks ouders hem naar de stad hebben vernoemd.

Beroepen

Het wordt interessanter als je naar beroepen kijkt. Veel Amerikaanse tandartsen (dentist in het Engels) dragen bijvoorbeeld de namen Dennis en Dena. Dat lijkt te bevestigen dat je naam écht invloed heeft op welk beroep je kiest, maar ja: ook advocaten heten in Amerika relatief vaak Dennis. Jammer weer.

Conclusie? Nee, je naam zegt niks tot weinig over je persoonlijkheid. Iemand met een zachte, vloeiende naam is niet per se aardiger en sensitiever dan iemand met een ‘harde’ naam. Je naam kán volgens verschillende studies invloed hebben op de woonplaats en het beroep dat je kiest, maar harde bewijzen daarvoor ontbreken.

Zelfvertrouwen

Wat wél iets over onze persoonlijkheid zegt, is hoe we onze naam zelf beoordelen. De Duitse psycholoog Jochen Gebauer ontdekte namelijk dat hoe positiever mensen over zichzelf denken en hoe meer zelfvertrouwen ze hebben, hoe blijer ze met hun naam zijn. Volgens Gebauer komt dit door het ‘mere owner effect’. Dat houdt in dat alleen het feit dat iets van jou is, bepaalt dat je iets mooi vindt.

De meeste mensen zijn blij met hun naam, toont het onderzoek, en dat is dus goed nieuws. Op een schaal van 1 tot 9 geven we onze naam gemiddeld een 7,2. Bij het schrijven van een tekst gebruiken we de letters uit onze eigen naam zelfs vaker dan letters die niet ‘van ons’ zijn. “Dingen die je mooier vindt, gebruik je meer”, verklaart Smeets. Net als dat je thee altijd drinkt uit je lievelingsmok.

Bron: Psychologie Magazine, Quest. Beeld: iStock