Wat zijn toch die anti-stressstickers waarmee Meghan Markle wordt gespot?

Een blauwe anti-stresssticker op de pols van Meghan Markle trok afgelopen weekend de aandacht van de media.

Anti-stresssticker

Meghan werd in de omgeving van haar woning in Montecito gespot met de anti-stresssticker. Volgens sommigen zou het gaan om een sponsordeal, terwijl anderen speculeren dat de stickers een duidelijk signaal zijn naar de paparazzi, om te laten zien hoeveel stress en ongemak de pers Meghan opleveren. Op onderstaande foto is de sticker goed te zien.

Hoe werkt de anti-stresssticker?

De anti-stresssticker van het bedrijf NuCalm is geschikt voor eenmalig gebruik en wordt geplakt op drie vingers onder de linkerpols - hetzelfde punt als waar polsbandjes tegen misselijkheid druk uitoefenen. Dit drukpunt staat volgens de traditionele Chinese geneeskunde in directe verbinding met het hart.

De ‘pleister’ zou golven uitzenden die het interne GABAergisch-systeem activeren. Dit systeem reguleert angst, spierspanning en het geheugen, vertraagt je hersengeloven en ontspant je lichaam. Volgens het bedrijf kunnen de stickers in 20 minuten dezelfde voordelen bieden als tijdens twee uur slaap.

Werkt een anti-stresssticker écht?

Geweldige uitvinding of pseudowetenschap? Professor Guy Leschziner, neuroloog bij King’s College in Londen, vertelt aan de Daily Mail dat het meer in de buurt komt van dat laatste. Over de anti-stressstickers, die zouden werken als menselijke batterijen, zegt hij: “Hoe kun je in vredesnaam zeggen dat twintig minuten hiermee gelijk staat aan twee uur normale, diepe slaap? Ik begrijp het gewoon niet.”

Er wordt vaak beweerd dat we acht uur slaap nodig hebben per nacht. In onderstaande video legt slaapcoach Mark Schadenberg uit of dat klopt.

