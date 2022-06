Marion Pauw won met haar thriller Vogeleiland de NBD Biblion Gouden Strop 2022: dé prijs voor het beste Nederlandstalige spannende boek van het jaar. Dit werd zojuist bekendgemaakt tijdens de Avond van het Spannende Boek in bibliotheek Neude in Utrecht, waar de vier grootste thrillerprijzen werden uitgereikt.

Dit is de beste Nederlandstalige thriller van 2022 Beeld Marion Pauw

‘In één ruk uitgelezen’

De jury kende de prijs toe omdat het boek geschreven is door een auteur die de lezer weet mee te slepen in een geschiedenis die onschuldig begint maar steeds luguberder wordt. Een boek dat de juryleden in één ruk uitlazen, dat een fraaie spanningsboog heeft en zich door de originaliteit van het verhaal lastig laat voorspellen. Pauw won de prijs al eens in 2009 en is daarmee de eerste vrouwelijke auteur die de belangrijkste thrillerprijs tweemaal binnen sleepte.

Nog meer thriller prijzen

Er werden deze avond ook nog 3 andere prijzen uitgereikt. Anya Niewierra won met De camino de belangrijkste lezersprijs voor thrillers. Zij wist eerder deze maand als nieuwkomer binnen te komen in de top 1000 beste boeken aller tijden op plek 116. De NBD Biblion Schaduwprijs, de aanmoedigingsprijs voor het beste thrillerdebuut, werd gewonnen door Bas Haan voor zijn debuut Lenoir. De Zilveren Strop, een juryprijs voor het beste Nederlandstalige spannende verhaal, werd gewonnen door Marjolein van der Gaag met haar verhaal Onder de waterspiegel. Kortom: de boekenlijst voor je vakantie is met deze 4 spannende thrillers helemaal compleet!