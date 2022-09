Weekgeld: dé manier om niet langer te veel uit te geven

Wanneer je salaris net gestort is, voel je je de koning te rijk. Je kunt alles wat je graag wilt nu kopen. En lekker met het hele gezin uit eten kan ook best. Maar wat kan er nog aan het einde van de maand? Wanneer je, zoals Loesje ooit opschreef, een stukje maand overhoudt aan het einde van je geld. Niet zoveel meer, waarschijnlijk. En dat voelt niet fijn. Misschien ga je dan zelfs terugboeken van je spaarrekening. Zonde!

Ik heb een vrij simpele tip om hier verandering in te brengen.

Simpele tip: weekgeld

De meeste mensen laten het volledige inkomen op hun rekening staan. Misschien worden de automatische incasso’s vanzelf afgeschreven. Hopelijk wordt er ook nog wat gespaard. Wat overblijft, blijft op de bankrekening staan om uit te geven. Maar hoeveel kun je aan het begin van de maand uitgeven om ook aan het einde van de maand nog genoeg geld te hebben? Dat is lastig in te schatten, omdat een maand met haar 30 of 31 dagen best lang is.

Daarom werk ik zelf alweer jaren met weekgeld. Dat betekent dat je het vrij te besteden geld niet voor de hele maand op je rekening laat staan. Je boekt het over naar je spaarrekening of een andere rekening en zet elke week een bedrag op je rekening om je uitgaven van te doen. Zo heb je minder pieken en dalen in je uitgaven. Je bent elke week namelijk net zo rijk.

Koopaanval

Stel, je hebt een koopaanval. Dan staat er maar een beperkt bedrag op je rekening. Je kunt dus niet al het geld voor de hele maand uitgeven. Je kunt hoogstens al je weekgeld in één keer uitgeven. Dat is balen, maar de week erop komt er weer nieuw weekgeld op je rekening. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.

Je kunt dit systeem zelfs heel simpel automatiseren. Stel een automatische overboeking in voor het bedrag dat je per week te besteden hebt. Zo komt er automatisch, bijvoorbeeld op elke vrijdag, nieuw geld op je rekening. Je kunt dit natuurlijk ook handmatig doen, maar dan is de verleiding groot om het net even een dagje eerder over te boeken. Of wat extra op de rekening te zetten.

Wil je proberen om dit systeem toe te passen? Geef het even de tijd. Misschien is het de eerste week nog een beetje rommelen met heen en weer boeken. En zoek je nog naar het juiste bedrag aan weekgeld. Na een maand of drie zul je waarschijnlijk gaan voelen: dit werkt. En dan heb je er nog de rest van je leven plezier van.