Weersvoorspelling: begin en eind oktober kans op warm weer

“Komende week kunnen er wel aangename momenten zijn en ook eind oktober is er kans op iets warmer weer dan normaal”, vertelt hij in de maandverwachting van oktober. Temperaturen van rond de 20 à 25 graden Celsius moet je niet verwachten, maar wanneer de zon doorkomt kan je met 18 graden best een keer je jas uittrekken om te genieten van de najaarszon.

Van storm naar zonnig

Maar tover voor het zover is maar eerst je regenjas of stormparaplu tevoorschijn. De eerste dagen van oktober zien er niet zo rooskleurig uit. Komend weekend gaat het heel veel regenen en waait het stevig. Ook al ligt de temperatuur op 16 graden, door de wind voelt het een stuk frisser aan. Echt herfstweer dus! Gelukkig hebben we daarna het ergste gehad.

Vanaf volgende week krijgt het droge weer de overhand en zien we de zon wat vaker. “De middagtemperatuur komt uit rond een graad of 18 en met voldoende zon kan het nog wat warmer worden”, aldus Jaco. Maar van een echte Indian Summer, met dagenlang veel zon en temperaturen rond de 25 graden, is helaas geen sprake.

Nachtvorst in oktober

Halverwege oktober koelt het weer wat af. Overdag liggen de temperaturen rond de 14 à 15 graden en ’s nachts kan het dalen tot 9 graden aan de kust en 6 in het binnenland. Tijdens heldere nachten kan het nóg kouder worden en is zeker in het binnenland kans op lokale nachtvorst. Er zullen af en toe buien vanaf de Noordzee over ons land trekken.

Warme herfstvakantie

Als de herfstvakantie voor jou dit jaar wat later valt, heb je geluk. “Richting eind oktober stijgt de kans op iets bovennormale temperaturen”, zegt de meteoroloog. Waarschijnlijk krijgen we wat zachte najaarsdagen met maxima van 15-18 graden. Wellicht dat het in het zuiden zelfs nog tot een warme dag van 20 graden komt, maar dat is natuurlijk op voorhand niet aan te geven.” Of het in die periode veel gaat regen, is nog niet duidelijk.

Tuinvlogger Loes is dol kleurrijke planten in de najaarstuin. Dit zijn volgens haar de mooiste bessenstruiken voor de herfst en winter:

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Weeronline