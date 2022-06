Een weervlek is eigenlijk heel simpel gezegd schimmel. Weervlekjes zijn vaak donkere spikkeltjes die bijvoorbeeld op natte kledingstukken kunnen verschijnen. Omdat de vlekken je kleding flink kunnen ontsieren, is het noodzakelijk om ze zo snel mogelijk te verwijderen. Hoe sneller je erbij bent, hoe groter de kans dat je de weervlekken er nog uit krijgt.

Eerst in de wasmachine

Je kunt het beste eerst proberen om de weervlekken uit de kleding te krijgen door de stukken in de wasmachine te gooien en lekker heet te wassen. Hoe heter het water, hoe groter de kans dat de schimmel verdwijnt. Kijk wel uit met biologische en katoenen kleding omdat deze bij een hoge temperatuur flink kan gaan krimpen en dat wil je natuurlijk niet.

Schoonmaakazijn tegen weervlekken

Als er iets een veelzijdig product is, dan is wel schoonmaakazijn. Ook voor het verwijderen van weervlekken komt dit goed van pas. Vul een emmer voor de helft met water en voor de helft met azijn. Even goed door elkaar roeren en leg vervolgens het kledingstuk in de emmer. Laat het zo’n twee uurtjes weken en gooi het vervolgens in wasmachine op de voorgeschreven temperatuur. De kans is groot dat alle vlekken er dan uit zijn.

Weervlekken te lijf met bleekmiddel

Let op, deze methode kun je alleen bij witte kleding toepassen en niet bij kleuren of printjes. Test het bleekmiddel eerst op een klein, onopvallend stukje stof om te kijken of de stof niet verkleurt. Geen bleekvlek? Voeg dan wat bleekmiddel toe aan je wasmachine. Draai je was op de gebruikelijke manier en je zult zien dat de weervlekken op slag zijn verdwenen.

Mochten bovenstaande tips nu niet werken, kun je altijd nog dit trucje met melk proberen:

Bron: Cleanipedia