Weinig tijd? Zó lukt het je alsnog om meer boeken te lezen

Stel een doel

Bedenk een leesdoel voor jezelf, maar leg de lat niet te hoog. Ga na wat een reëel doel is. Één boek per week? Of toch liever twee boeken per maand? Via de app Goodreads kun je een challenge starten, anderen volgen en reviews schrijven.

Plan tijd

Of het nu 30 minuten tijdens het ontbijt is of 45 minuten voordat je gaat slapen: plan leestijd in je agenda. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een bepaald aantal bladzijdes of hoofdstukken te lezen per dag.

Begin een leesclub

Begin een leesclub of haak bij een bestaande club aan. Een goede (en gezellige) stok achter de deur om meer te lezen én het is een goed excuus om je vrienden minstens één keer per maand te zien. Alles over boekenclubs en hoe je het beste kunt beginnen lees je hier.

Altijd een boek in je tas

Pak ieder vrij moment om te lezen. Of dat nu in de trein of in de wachtkamer bij de tandarts is. Stop altijd een boek in je tas of zorg dat je een luisterboek op je smartphone hebt gedownload. Vind je een leesboek te zwaar en ben je ook geen fan van e-readers? Dan is een dwarsligger ideaal.

Wees niet bang om te stoppen

Vind je een boek na 30 pagina’s nog steeds niet leuk? Stop dan met lezen en ga verder in een ander boek. Met tegenzin doorlezen is niet alleen tijdverspilling, maar haalt ook nog eens het plezier in het lezen weg. Zonde!

Dit is hét boek over vriendinnen op leeftijd.

Bron: Purewow